Folia em segurança: Como evitar furtos e roubos durante o Carnaval

Como evitar furtos e roubos durante o Carnaval / Crédito: Samuel Setubal

O Carnaval é um dos momentos mais esperados do ano, mas também exige atenção redobrada com a segurança. Com a grande concentração de pessoas e a distração natural da festa, criminosos aproveitam para furtar celulares, cartões e aplicar golpes. Para evitar transtornos, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e especialistas em segurança recomendam cuidados essenciais para os foliões, como proteger cartão e celular.

A estudante de Psicologia Eduarda Lima, 21 anos, sabe bem como um descuido pode causar dor de cabeça. No Carnaval passado, enquanto curtia a festa com amigos, teve o celular furtado. Desde então, passou a tomar mais precauções. “Agora tomo mais cuidado com onde guardo o celular, escolho um lugar seguro e evito carregar muitos acessórios para não chamar atenção. Além disso, prefiro ficar perto de pontos da polícia. Desde do ocorrido passei a ter mais cuidado e também oriento meus amigos, para que assim possamos ter um Carnaval mais tranquilo”, conta. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no Carnaval de 2024 no Ceará ocorreu uma redução de 53,57% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em comparação a 2023.

Além disso, durante pagamentos, golpistas podem tentar trocar cartões ou capturar senhas digitadas. Para evitar essas situações, a Febraban orienta: • Proteja seu celular e cartão, evitando deixá-los em bolsos de fácil acesso.

• Ajuste os limites do Pix e do cartão antes de sair de casa, para evitar perdas financeiras em caso de golpes.

• Ao pagar com cartão, insira-o na maquininha você mesmo e sempre confira se o que recebeu de volta é realmente o seu.

• Verifique o valor na tela da maquininha e desconfie se for solicitado passar o cartão novamente.