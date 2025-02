Folia ou furada? Saiba golpes mais comuns no Carnaval e como se proteger

Golpes existem no Carnaval, mas é possível se proteger deles. Veja como / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Carnaval é tempo de festa e de esquecer os problemas! Com tanta folia e movimentação nas ruas e blocos, é fácil se distrair e ficar mais suscetível a cair em golpes de quem quer aproveitar essa época para cometer crimes. Você sabe como se proteger disso? SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Para ajudar as pessoas que querem curtir o Carnaval sem preocupações excessivas, O POVO separou uma lista com os golpes mais comuns na festa e como evitar cair neles, com informações do Reclame AQUI.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Folia ou furada: quais são os principais golpes no Carnaval? “Pequenas ações podem evitar grandes dores de cabeça durante e pós-Carnaval. Prevenir-se com relação ao uso de cartão no meio de blocos e ao passá-lo para pagamentos em maquininhas em lugares inseguros, guardar bem o dinheiro em espécie e, claro, cuidar com o uso do celular são dicas bem básicas”, comenta Felipe Paniago, CMO do Reclame AQUI.

Confira os golpes mais comuns no tempo de folia:

Golpe da maquininha Esse tipo de atitude pode acontecer em qualquer estabelecimento, mas é mais comum em lugares muito movimentados e com pessoas apressadas. O objetivo é sempre fazer você pagar mais do que deveria pela compra ou roubar dados bancários. Veja os golpes relacionados a cartões:



Roubo de dados Golpistas usam maquininhas adulteradas para copiar os dados de cartões, como senha, número e até código de segurança. Troca de cartão Esse caso acontece quando você entrega o cartão na mão da pessoa vendedora. A compra é feita normalmente na maquininha, mas quem está vendendo fica de olho na senha que foi digitada. Com seu cartão e a senha em mãos, outro cartão é devolvido e assim compras indevidas podem ser feitas em seu nome.



Cobrança duplicada É dito que a transação falhou e aí vem o pedido para efetuar o pagamento de novo. Assim você pode acabar pagando duas vezes por apenas um produto. Alteração no valor cobrado Essa é bem clássica. Na hora de cobrar o preço do que foi vendido, é digitado na maquininha um valor diferente. Na pressa e sem perceber a malícia, você pode acabar pagando, por exemplo, 100 reais num drink que custava R$ 10.