Bolões da Mega da Virada utilizam inteligência artificial e estatística

Apesar do prêmio de R$ 16,2 mil ter ficado longe do grande prêmio de R$ 635 milhões, o entusiasmo dos participantes levou ao reinvestimento em outra aposta. No entanto, ao apostarem na Lotofácil, o grupo ganhou apenas R$ 700.

Outro bolão que se destacou foi o de Caxias do Sul, liderado pelo servidor público Flávio Jesus da Luz Pereira. Com uma estratégia baseada em cálculos estatísticos, o grupo realizou 5.497 apostas, acertando 29 quadras e arrecadando R$ 30,5 mil.

Os participantes, 289 no total, investiram R$ 54,3 mil no bolão, com cotas entre R$ 20 e R$ 200. Mesmo com o saldo negativo, a estratégia utilizada empolgou os participantes.

“Fiz uma análise detalhada, utilizando combinações de números e padrões estatísticos. Isso garantiu os acertos nas quadras", explicou Flávio. O grupo, que existe há pouco mais de um ano, já acumula 45 quadras acertadas em apostas anteriores e planeja continuar jogando até conquistar prêmios maiores.

Grupo utiliza inteligência artificial em bolão

Em Passo Fundo, outro bolão gaúcho investiu cerca de R$ 204 mil utilizando inteligência artificial para definir as dezenas, mas conquistou apenas R$ 30,4 mil.