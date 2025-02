Carnaval no CE contará com mais de 8 mil agentes de segurança e unidade contra facções criminosas

Imagem de apoio ilustrativo: viaturas da Polícia Civil do Estado do Ceará / Crédito: Divulgação/COF

Um total de 8.789 agentes de segurança vão atuar no ciclo carnavalesco do Ceará, que começa nesta sexta-feira, 28, e ocorre até a próxima quarta-feira, 5. Número é 13% maior ao do disponibilizado no Carnaval de 2024, de 7.730. Além disso, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) vai atuar pela primeira vez durante todos os dias do Carnaval. Informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 26, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

No geral, o Plano Operacional do Carnaval 2025 conta com policiais militares, civis, rodoviários estaduais, bombeiros e equipes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Alguns espaços vão ter tendas lilás, equipamentos para orientação nos crimes de importunação sexual e suporte as vítimas.

Em Fortaleza, o efetivo será de 1.966 agentes, número 54% maior ao do que foi disponibilizado no período carnavalesco do ano passado. Uma das justificativas da estratégia do aumento de agentes está no combate ao crime organizado por meio do programa “Ceará contra o Crime”. Leia Mais | Perdeu o celular no bloquinho? Saiba o que fazer para evitar golpes Conforme o delegado Harley Filho, coordenador de Planejamento Operacional (Copol), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o planejamento foi elaborado a partir da preocupação com a incidência de crimes diversos, principalmente aqueles que ocorrem "costumeiramente" no Carnaval.

"Esse aumento de efetivo tanto em Fortaleza como no Estado reflete a estratégia do Ceará contra o crime. O investimento que o governador do Estado vem fazendo nas forças de segurança, equipando, valorizando o profissional, trazendo ferramentas de inteligência, para que nós possamos proporcionar ao cidadão do bem curtir, aproveitar o seu carnaval da forma mais tranquila possível", destaca. Presente na coletiva, o coronel José Kilderlan, Coordenador Geral de Operações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), destacou o envio de efetivo para mais de 80 cidades do interior do Estado. "Nós fizemos o investimento com coletes refletivos. De forma que o folião terá a possibilidade de ver esse policial mais identificado ali (...) Qualquer situação de risco recomendamos que a pessoa procure aquele policial que vai estar ali para a sua segurança", pontuou na ocasião.

Draco vai atuar pela primeira vez de forma intensiva no Carnaval Segundo Klever Farias, diretor adjunto do departamento técnico operacional da Policia Civil do Ceará (PC-CE), em Fortaleza todas as delegacias plantonistas vão funcionar 24 horas durante o Carnaval. Além delas, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) pela primeira vez vai atuar também durante todos os dias do período carnavalesco. Locais como Paracuru e Aracati também vão ter delegacias abertas, principalmente a noite, para dar suporte a população. Em Aracati e em São Benedito a tenda lilás será montada para prestar um auxílio para mulheres que se sentirem importunadas sexualmente. "(A tenda) Também vai tá disponível para prestar esclarecimentos acerca das limitações em que as pessoas vão poder atuar, se posicionar, e se dirigir as mulheres", pontua Klever.

Planejamento de trânsito Operação também vai contar com o reforço do trabalho da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e uma atenção especial no trânsito. De acordo com o tenente-coronel Nazareno Nunes, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), efetivos serão enviados aos principais destinos carnavalesco do Estado, como Aracati, Paracuru e no maciço do Baturité. Representante também faz um alerta para a possibilidade de chuvas no período. "A gente tem previsão de chuva durante todo o Carnaval. O consumo de bebida associado a pista molhada é um fator predominante para ocorrência de acidentes perigosos", destaca. Do total de 8.789 agentes que serão disponibilizados diariamente no Estado, 7.627 serão policiais militares, 322 policiais civis, 658 bombeiros militares, 108 servidores da Pefoce e 46 profissionais da Coordenadoria Integrada de Operação Aéreas (Cioapaer), dez da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e 18 da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS. (Colaborou Gabriela Almeida)