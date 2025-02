Carnaval 2025: quando serão os desfiles no RJ? Confira onde assistir

A atual escola de samba campeã do Carnaval do Rio de Janeiro é o Unidos do Viradouo / Crédito: Reprodução / Pablo PORCIUNCULA / AFP

O evento mais aguardado pelos adoradores do Carnaval é o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Em 2025, haverá uma mudança geral no cronograma: em vez de dois dias, serão três. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Além das tradicionais apresentações, que começavam no domingo e iam até a segunda-feira de Carnaval, neste ano os desfiles também ocorrerão na terça-feira. Assim, no Rio de Janeiro, os desfiles acontecerão de 2 a 4 de março.

A Unidos de Padre Miguel, recém-promovida à elite do Carnaval, será responsável por abrir o evento. Além dos desfiles do Grupo Especial, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí também receberá a Série Ouro, uma espécie de grupo de acesso para a elite do carnaval carioca.

Desfile no Rio de Janeiro: ordem, programação e enredos

A nova divisão das datas foi aprovada pelos presidentes e representantes das agremiações durante uma reunião plenária. Com a mudança, quatro escolas se apresentarão a cada dia. Dessa forma, as notas dos julgadores passarão a ser fechadas ao final de cada noite. Carnaval 2025 no RJ: CONFIRA melhores setores, camarotes e mais sobre a Sapucaí A mudança não afetará os Desfiles das Campeãs, que continuam programados para o sábado seguinte ao carnaval. Em 2025, acontecerão no dia 8 de março.

Confira os dias e horários dos desfiles no Rio de Janeiro: Grupo Especial

2 de março (domingo) 22h: Unidos de P. Miguel - "Egbé Iyá Nassô"



23h30: Imperatriz - “ÓMI TÚTU AO OLÚFON – Água fresca para o senhor de Ifón”



1h: Viradouro - “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos”



2h30: Mangueira - “À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões”

3 de março (segunda-feira)

22h: Unidos da Tijuca - “Logun-Edé: Santo Menino Que Velho Respeita”



23h30: Beija-Flor - “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os Sambas”



1h: Salgueiro - “Salgueiro de Corpo Fechado”



2h30: Vila Isabel - “Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece”

4 de março (terça-feira) 22h: Mocidade - “Voltando para o futuro, não há limites para sonhar”



23h30: Paraíso do Tuiuti - "Xica Manicongo"



1h: Grande Rio - “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”



2h30: Portela - “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento”

Grupos de Acesso

28 de fevereiro (sexta-feira) 21h: Botafogo Samba Clube - "Uma Gloriosa História em Preto e Branco"



21h45: Arranco do Engenho de Dentro - "Mães que alimentam o Sagrado"



22h30: Inocentes de Belford Roxo - “Ewe, a cura vem da floresta”



23h15: Unidos da Ponte - "Antropoceno"



00h: Estácio de Sá - "O leão se engerou em encantado amazônico"



00h45: União de Maricá - "O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7"



1h30: Em Cima da Hora - "Ópera dos terreiros- O canto do encanto da alma brasileira"



2h15: União da Ilha do Governador - "BA-DER-NA! Maria do povo"

1º de março (sábado)