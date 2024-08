Importunação sexual: como e onde denunciar o crime

Importunação sexual é crime no Brasil desde a criação da Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018. A legislação aponta que importunação sexual são todas as ações de cunho sexual realizadas para o próprio prazer sem o consentimento do outro.

Apalpar, beijar e tocar a pessoa sem a sua permissão pode resultar em até cinco anos de prisão para o agressor.

O número de casos denunciados cresce a cada ano. Conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados mais de 40 mil casos de importunação sexual em 2023. Um aumento significativo em comparação ao ano anterior, no qual foram registrados 27.530 casos.