Carnaval 2025: quando serão os desfiles em SP? Confira onde assistir

Em 2025, no Carnaval de São Paulo, a Mocidade Alegre vai lutar para conquistar o tricampeonato / Crédito: Reprodução / NELSON ALMEIDA / AFP

Com mais de 80 anos de história, os desfiles das escolas de samba em São Paulo vão encantar os fãs do Carnaval por mais um ano. Atual bicampeã, a Mocidade Alegre disputará, em 2025, o terceiro título consecutivo. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Os desfiles do Grupo Especial acontecerão nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, sexta-feira e sábado, respectivamente. O local seguirá sendo o Sambódromo do Anhembi, no bairro de Santana, na Zona Norte da capital paulista, pelo 34º ano consecutivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP), organização responsável pelos desfiles, já anunciou a ordem das apresentações tanto do Grupo de Acesso quanto do Grupo Especial, além da data do Desfile das Campeãs.

Desfiles em São Paulo: ordem das escolas e enredos

Os desfiles começam na sexta-feira, 28 de fevereiro. A primeira escola a se apresentar no Sambódromo do Anhembi será a Colorado do Brás, recém-promovida ao Grupo Especial após competir no Grupo de Acesso. Carnaval 2025 de São Paulo (SP): o que fazer? VEJA programação dos bloquinhos Na contramão, a Vai-Vai encerrará o Grupo Especial na madrugada de domingo, 2 de março. Confira a sequência das apresentações:

Grupo Especial

Sexta-feira (28 de fevereiro) - 1ª noite 23h: Colorado do Brás - "Afoxé Filhos de Gandhy no ritmo da fé"



0h05: Barroca Zona Sul - "Os nove oruns de Iansã"



1h10: Dragões da Real - "A vida é um sonho pintado em aquarela"



2h15: Mancha Verde - "Bahia, da Fé ao Profano"



3h20: Acadêmicos do Tatuapé - "Justiça – A Injustiça Num Lugar Qualquer É Uma Ameaça À Justiça Em Todo Lugar"



4h25: Rosas de Ouro - "Rosas de Ouro em uma Grande Jogada"



5h30: Camisa Verde e Branco - "O tempo não para! Cazuza – o poeta vive!"

Sábado (1º de março) - 2ª noite 22h30: Água da Ouro - "Em Retalhos de cetim, a Águia de Ouro do jeito que a vida quer"



23h35: Império da Casa Verde - "Cantando Contos: Reinos da Literatura"



0h40: Mocidade Alegre - "Quem não pode com mandinga não carrega patuá"



1h45: Gaviões da Fiel - "Irin Ajó Emi Ojisé"



2h50: Acadêmicos do Tucuruvi - "Assojaba – A Busca Pelo Manto"

3h55: Estrela do Terceiro Milênio - "Muito Além do Arco-Íris"

5h: Vai-Vai - "O Xamã Devorado y A Deglutição Bacante de Quem Ousou Sonhar Desordem" Grupo de Acesso

Domingo (2 de março)

21h: Unidos de São Lucas - "Ijexá"



22h: Mocidade Unida da Mooca - "Krenak – O presente ancestral"

23h: Independente Tricolor - "Gritos de Resistência"



0h: Unidos de Vila Maria - "O Planeta Terra pede socorro. É tempo de renovar e preservar!"



1h: Tom Maior - "Uma nova Angola se abre para o mundo! Em nome da paz, Martinho da Vila canta a liberdade!"



2h: Nenê de Vila Matilde - "Um quê de poesia e um tanto de magia, a arte de encantar o imaginário popular"



3h: X-9 Paulistana - "Clareou! Um novo dia sempre vai raiar"



4h: Dom Bosco de Itaquera - "O Circo Místico das Ilusões" O desfile das campeãs a acontecerá no dia 8 de março. Participarão do evento as seis melhores colocadas no ranking final. Desfiles em São Paulo: onde assistir Assim como no Rio de Janeiro, os desfiles serão transmitidos ao vivo pela TV Globo, tanto na TV aberta quanto via streaming no Globoplay. O time de apresentadores contará com Aílton Graça, Everaldo Marques e Valéria Almeida. TV Globo : TV aberta



: TV aberta Globoplay: Streaming

Desfiles das escolas de samba de São Paulo: maiores campeãs

Organizados desde 1950, os desfiles das escolas de samba de São Paulo têm a Vai-Vai como a maior campeã, com 15 títulos. No entanto, a escola não conquista um campeonato há dez anos.