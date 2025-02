Carnaval 2025: quando é feriado e como a data é calculada?

Ricardo Moraes/Reuters Data do Carnaval pode virar fixa, se depender do Papa Francisco O feriado de Carnaval de 2025 está se aproximando e, embora fevereiro seja lembrado como o mês da folia, neste ano a festa cairá em março. Mas se depender do Vaticano, o feriado passará a cair sempre no mesmo dia do ano.

Em janeiro, o papa Francisco afirmou que a igreja está pronta para alterar seu calendário litúrgico e determinar uma data fixa para a Páscoa.

Já a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera no hemisfério norte, ou do outono, no caso do hemisfério sul (leia mais abaixo). Assim, neste ano de 2025, o domingo de Páscoa será no dia 20 de abril. E o Carnaval, 46 dias antes: 4 de março. Apesar de a data ter servido para emenda de feriado em muitos anos, oficialmente, o Carnaval é considerado apenas um dia, a terça-feira.

Carnaval é feriado? O Rio de Janeiro é o único Estado onde o Carnaval é de fato um feriado todos os anos, tendo uma lei específica que determina a terça-feira de Carnaval como um dia de folga. Os municípios também podem ter leis próprias que classificam como feriado o Carnaval na cidade. É o caso de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Belo Horizonte (somente para o comércio), em Minas Gerais, e cerca de outras 100 cidades, a maioria localizada no interior dos Estados.

Nos demais locais, a data é considerada ponto facultativo, ou seja, funcionários públicos recebem folga, mas no setor privado cabe a cada empresa decidir se o dia deve ser de trabalho ou não. É o caso da cidade de São Paulo, por exemplo, onde a Prefeitura anunciou que os dias 3 e 4 de março, assim como a quarta-feira de Cinzas (5/3) até às 12h, são pontos facultativos. Independentemente disso, as empresas que assim desejam podem continuar considerando a terça-feira de Carnaval como um dia de folga. Outros tipos de acordo também podem ser feitos.