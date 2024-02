Beberibe espera receber 200 mil visitantes no Carnaval, afirma secretário

O secretário do Turismo de Beberibe, Alison Freitas Lima, fez previsão nesta segunda-feira, 12

Com o feriado de Carnaval 2024 , o município de Beberibe espera receber cerca de 200 mil visitantes, revela Alison Freitas Lima, secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico da cidade. Ele afirma que 90% das pousadas estão ocupadas .

O secretário destaca as festas de Carnaval oferecidas pela cidade como uma atração para os visitantes. Segundo ele, são cinco polos de folia, sendo um deles o tradicional “Carnaval na Praça”, que se encerrará com Mari Fernandez na terça-feira, 13.

Há também a “Arena Paredão”, que ocorre na praia do Morro Branco, das 16 às 20 horas, com o famoso mela-mela e paredões de som com músicas carnavalescas. Outro ponto fica na Sucatinga, que recebe desfiles dos blocos e paredões cadastrados.

Em Parajuru e Paripueira, que também recebe os desfiles e paredões, ocorrem shows de bandas locais e regionais.



*Com informações de Adriano Queiroz