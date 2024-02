Segunda de Carnaval começa com banho de mar em Morro Branco

A manhã desta segunda-feira, 12, de Carnaval em Morro Branco , no município de Beberibe, foi de recarregar as baterias, ou curtir em família nas barracas de praia ou no banho de mar.

"O Carnaval está um pouco atípico porque não tem som durante o dia. As pessoas perguntam: - Cadê o som? Cadê aquele frevo do carnaval? De três anos para cá, o que existe é um local chanado Arena Paredão, que começa às 4h da tarde e vai até às 8h da noite e depois tem a festa na praça à noite. Mas aquele clima carnavalesco que normalmente tinha nas praias e nas cidades interioranas", relembra.

Com a limitação dos paredões, no entanto, as famílias passaram a frequentar mais as barracas. "O nosso Carnaval é mais família com muita gente vinda das cidades vizinhas, que visitam o nosso município. Nós temos uma frequência muito grande do pessoal de Fortaleza e do pessoal da região do Cariri, que frequenta bastante a nossa região", cita.