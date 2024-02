Elpídio explica cancelamento de Carnaval infantil: "Tivemos a maior chuva em 25 anos"

O secretário da Cultura de Fortaleza fala sobre cancelamento do Carnaval do Passeio Público, expectativa de foliões e quantidade banheiros químicos

Em entrevista ao OPOVO CBN, nesta segunda-feira, 12, o secretário de Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, comentou o cancelamento do Carnaval no Passeio Público, em razão das fortes chuvas, expectativa da quantidade de foliões e o aumento na quantidade de banheiros químicos nos polos da cidade.

Elpídio Nogueira afirma que a intenção era que o Carnaval continuasse com a mesma organização que aconteceu no Réveillon e Férias na PI. Segundo o secretário, “o que acontece é que tivemos a maior chuva em 25 anos em Fortaleza”, o que impediu o Carnaval infantil que acontece no Passeio Público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A ideia de um Carnaval desse porte é no sentido de que Fortaleza não é só entretenimento, é cultura e economia também”, afirma o secretário. No domingo, 11, Elpídio Nogueira afirmou que quantidade de foliões foi além da expectativa, apenas na Praia de Iracema, segundo ele, o número estava em torno de 60 a 70 mil pessoas.