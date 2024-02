Segunda-feira de Carnaval começa com semáforos apagados em Fortaleza

Por meio de nota, o órgão orienta que os condutores sigam a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. "Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita," instruiu.

Os semáforos apagados estão localizados nos cruzamentos das avenidas Barão de Studart com padre Valdevino; avenida Dom Manuel com rua Tenente Benévolo; avenida Eduardo Girão com avenida Oswaldo Studart; rua Pereira Filgueiras com avenida Dom Manuel; e avenida presidente Castelo Branco (Leste Oeste), com Filomeno Gomes.