Carnaval no Aterrinho reúne turistas, moradores e político com samba na voz de Diogo Nogueira

Diogo Nogueira é uma das atrações do Carnaval no Aterrinho Crédito: Aurélio Alves/O POVO

O Aterrinho da Praia de Iracema reuniu turistas de Brasília, Belém, Amapá e Piauí, além de estrangeiros, neste domingo, 11, para acompanhar o terceiro dia da programação carnavalesca realizada pela Prefeitura de Fortaleza. Além de presença de político e moradores que sambaram no pé com a principal atração da noite. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com shows do DJ Fish Vinil, do Grupo DTF Elétrico, do Alanzim Coreano e do Diogo Nogueira, o público presente festejou o carnaval com mistura de ritmos.

Às 18h30min, O Grupo DTF Elétrico iniciou a apresentação, trazendo hits antigos e atuais para a Praia de Iracema. O amapaense Miguel Fonseca, de 38 anos, veio curtir o Carnaval na Terra da Luz ao lado da esposa e da amiga, tendo iniciado os festejos em Aracati com Ivete Sangalo, na sexta-feira, 9. O retorno ao Amapá acontece nesta segunda-feira, 12. Ao O POVO, Miguel comentou sobre a experiência de viver o carnaval no Estado. “(Em) Fortaleza os shows são mais abertos, no Amapá é muito evento particular, coisa de camarote, que tem que pagar caro. Quando a gente vem para o Nordeste, a gente encontra coisa assim na praia, gratuito”, contou.

Após o encerramento do Grupo DTF, os foliões presentes na Praia de Iracema curtiram forró com Alanzim Coreano, que trouxe no repertório forró, além dos hits que fazem sucesso na plataforma TikTok. A cantora Larissa Ferreira, ex-vocalista da Matruz com Leite, participou da apresentação do forrozeiro. Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB) esteve na Praia da Iracema acompanhando a programação carnavalesca. Para o gestor municipal, o ciclo de carnaval realizado pela Prefeitura visa ser uma extensão do Réveillon, com “muita diversidade, segurança e tolerância, e que se constitua num grande centro para favorecer a economia e a indústria do entretenimento”, disse.