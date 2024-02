Carnaval de Beberibe terá shows de Mari Fernandez, Chicabana eTropykália

Com show de Mari Fernandez, Chicabana, Tropykália e outras atrações da música nacional, mais de 100 mil pessoas devem participar do Carnaval de Beberibe, de acordo com a organização do evento. A folia começa no dia 10 de fevereiro e vai até o dia 13. Os shows devem começar a partir das 22 horas.

Para garantir mais segurança, um esquema de trânsito será montado para dar suporte aos foliões. "Atrações para todos os gostos, muita animação, alegria, infraestrutura e segurança. Será assim o Carnaval Beberibe 2024, uma festa que entrará para a história!", destaca Michele Queiroz, prefeita da cidade, em postagem nas redes sociais.