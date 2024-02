Assédio no Carnaval: foliãs se sentem seguras em Fortaleza, mas estão sempre em alerta

Seja em frente ao Mercado dos Pinhões , no bairro Centro, ou na Praça da Gentilândia , no bairro Benfica, era possível encontrar vários grupos entre cinco e seis mulheres reunidas em roda.

"Mas acho que também deve existir uma parte dessa questão da consciência, pois se tornou um tema abordado". No palco, o apresentador do evento, em dados momentos da festa, repetia o mantra: "não é não".

Ela participou de quase todos os pré-carnavais da capital cearense e, no primeiro dia de Carnaval nos Pinhões, disse não ter presenciado uma situação em que se sentisse incomodada, seja com ela ou com outra mulher.

A presença de homens nesses espaços era mais restrita com, no máximo, dois.

Já Elen Barbosa, 24, é estudante de psicologia e busca outras formas de se proteger. Ela acredita que estar em grupo e acompanhada do esposo amenizam as chances de ser assediada, mas não impedem que aconteça.

Apesar disso, ela acredita que "as campanhas de conscientização estão sendo importantes para as pessoas entenderem os limites das outras". E segue: "mas, seguras, a gente nunca se sente só por ser mulher".

Questionada se participaria de uma festa carnavalesca sozinha, sem a companhia das amigas ou mesmo de amigos, ela respondeu que sim.

"Eu viria e não tenho costume de andar com grupos muito grandes. Hoje, é porque é uma situação especial. Viria, porque sou uma mulher corajosa mesmo, mas dizer que me sinto segura... E não só no Carnaval, em qualquer atividade corriqueira em que eu, como mulher, esteja me sentindo vulnerável, eu não me sinto segura", finalizou.

Juntas há 16 anos, a também advogada Denise Falcão, 40, e a web designer Niobe Raposo, 50, relatam que, comparado a anos anteriores, neste o clima está "tranquilo" em relação ao assunto.

Ainda na Gentil, a estudante de psicologia Íria Nascimento, 22, estava acompanha de outras duas amigas de curso e contou: "A gente ainda não passou por nenhum tipo de assédio, mas o medo sempre tem".

A colega Maria Eduarda Bandeira, 22, por sua vez, disse que foi alerta por uma amiga de uma possível situação. "A gente está em grupo e isso é importante também. Eu estava ali e minha amiga me contou que tinha um cara se aproximando mais. Então, ela me alertou. Se eu estivesse sozinha, eu estaria muito mais insegura"..

"Hoje não aconteceu nada, mas fica aquela coisinha. A gente sempre fica olhando para os lados para ter certeza que não tem ninguém incomodando", finalizou a amiga Luiza Freitas, 20.