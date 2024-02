Vai chover no Carnaval? Veja previsão para o Ceará

Será que é hora de pular o Carnaval com um guarda-chuva na mão? Confira as atualizações do tempo para o estado do Ceará

Com a fantasia preparada, fica a decisão de mais um acessório para completar a folia: guarda-chuva ou protetor solar? Na hora de aproveitar os bloquinhos, vale conferir a previsão do tempo para o estado do Ceará antes de sair de casa.

No informativo meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região Nordeste surge com a previsão de chuvas intensas em áreas do Maranhão, Piauí, sul do Ceará, oeste da Bahia, sertão de Pernambuco e Paraíba, com acumulados superiores a 50 milímetros.

O Inmet também apresenta um alerta para chuvas intensas que podem atingir o sul do Ceará, embora haja baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, dentre outros fenômenos.