Beco da Poeira é principal polo de desmanche de celulares em Fortaleza, aponta PC-CE

Coletiva de imprensa da operação "Táurida", na manhã desta quarta-feira, 7, em Fortaleza Crédito: Divulgação/SSPDS

Trabalho investigativo da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que durou seis meses, aponta o Beco da Poeira, localizado no Centro de Fortaleza, como principal polo de desmanche de aparelhos celulares furtados da Capital. Nessa terça-feira, 6, foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de mais de 400 celulares. Os dados da operação "Táurida" foram divulgados na manhã desta quarta-feira, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. De acordo com o delegado Anchieta Fernandes, do 27º Distrito Policial, uma organização criminosa presente no galpão tem investido em tecnologia para extrair os processadores dos celuares. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O maquinário custa em torno de R$ 30 mil. Depois que é retirado o processador, os responsáveis pelo desmanche de celular incluem um novo processador no aparelho e criam um "novo telefone".



Ainda foram apreendidos aparelhos novos que são apontados, nas investigações, como material de descaminho, prática ilícita que tem pena de um a quatro anos de reclusão. Conforme o delegado, os aparelhos são oriundos dos Estados Unidos, da China e da Coreia. Segundo o delegado geral da PC-CE, Márcio Gutierrez, a apreensão dos celulares faz parte de operação de combate a crimes de roubo a pessoa, roubo de carga, furto e receptação de aparelhos celulares, computadores, máquinários. Aproximadamente 50 equipes da Polícia Civil, com 200 homens e mulheres, atuaram na ação. "O aparelho celular hoje é um ativo de alto valor agregado e de alta liquidez", afirma Gutierrez. A investigação foi comandada pelo 27º Distrito Policial e começou apósa a apreensão de 20 celulares de procedência ilícita no Beco da Poeira. Ao todo, foram realizadas 39 buscas e apreensões foram deferidas pela Justiça e outras três buscas e apreensões em residencias de suspeitos. Uma arma de fogo foi apreendida dentro da casa de um dos alvos. O delegado Anchieta diz que a na maioria dos casos de celulares roubados ou furtados, tanto a Polícia quando as vítimas detectavam a localização deles no Beco da Poeira ou nos arredores. "Começamos a investigação minunciosa, e foi levantado que lá dentro age uma organização criminosa grande, uma organização toda hierarquizada com distribuição de tarefas, onde os celulares são furtados em várias cidades do Interior inclusive, não só em Fortaleza. São enviados para a localidade do Beco da Peira, onde há uma triagem nos arredores, nas praças, e é feito o desligamento dos celulares. Lá (Beco) eles são comercializados, desmontados, são trocadas peças", destaca.

