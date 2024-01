Queda de energia no Réveillon: comerciantes de Canoa Quebrada denunciam prejuízos

Imagem de apoio ilustrativo (Broadway, Canoa Quebrada). Comerciantes de Aracati reclamam de prejuízos devido à queda de energia no Réveillon Crédito: Aurélio Alves

Mais de 300 comerciantes ficaram sem energia elétrica na noite do último domingo, 31, em Canoa Quebrada, praia do município de Aracati, a 147 km de Fortaleza. Segundo a Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada (ASEDCQ), o abastecimento só retornou em todas as localidades durante a noite dessa terça-feira, 2, e ainda apresentava oscilações até quarta-feira, 3. Dentre as principais avarias relatadas com a queda de energia no Réveillon, estão a queima de eletrodomésticos e o ressarcimento dos turistas, que não puderam utilizar os serviços oferecidos nos pacotes adquiridos para o período. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a ASDECQ, alguns estabelecimentos tiveram prejuízo de até R$ 50 mil.

“A Enel Distribuição Ceará informa que as fortes chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas e ventos que atingiram toda a área de concessão da companhia nos últimos dias causaram danos à rede elétrica e afetaram o fornecimento de energia para parte dos clientes. Somente na virada do ano (entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro), foram contabilizados quase 21 mil raios em todo o Ceará. A empresa também esclarece que reforçou em 57% o quantitativo de equipes em campo, que seguem trabalhando para normalizar o serviço o mais breve possível”, disse a empresa, em nota. Sobre Canoa Quebrada, a Enel afirma que o fornecimento foi normalizado após a troca do transformador que atende alguns clientes da localidade. "A empresa esclarece que identificou uma ligação indevida numa pousada local, causando sobrecarga na rede e a queima do equipamento", diz a nota. O responsável de manutenção da empresa, Francisco Queiroz, explicou ainda que houve um problema no momento da substituição do aparato que estava sendo bloqueado por um carro estacionado no local.