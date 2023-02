Carnaval 2023: Roberta Campos promete surpresas em Fortaleza

A cantora mineira Roberta Campos tocará repertório com sucessos, releituras e surpresas no Carnaval de Fortaleza

O Carnaval em Fortaleza começa em diferentes polos distribuídos pela Cidade neste sábado, 18. Um deles é o Aterrinho da Praia de Iracema, que receberá shows de artistas locais e nacionais, como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Seu Jorge e a cantora Roberta Campos, que se apresenta na segunda-feira, 20, a partir das 20h50min.

No palco, a mineira levará ao público grandes sucessos de sua carreira, como “Minha Felicidade”, “De Janeiro a Janeiro” e “Casinha Branca”, releituras de canções como “Quase Sem Querer”, da Legião Urbana, e faixas de “O Amor Liberta”, seu disco mais recente. "Reservei também algumas surpresas para o público”, garante a cantora em entrevista ao O POVO.

Do último álbum, entram em cena canções como “Miragem”, “Pro Mundo que Virá” e “É Natural”. Conhecida por faixas românticas, Roberta Campos destaca que há “muitas músicas alegres” que ajudarão a contagiar o público.

“O Carnaval é alegria, e acho que nesse quesito estamos confortáveis em um mesmo lugar! Além de tudo, minha música é muito misturada: tenho canções com o pai do Axé, Luiz Caldas; com participação do Natiruts que é do reggae, com participação do Vitor Kley, que é do novo cenário pop; com participação do Olodum, que dispensa apresentações! Todas essas canções estarão no show”, adianta a artista.

Seja mais intimista ou mais expansiva, como no caso do Carnaval, a plateia é motivo de alegria e de desejo de estar perto para Roberta Campos. “Independentemente do número de pessoas, sempre deixo todo mundo confortável e perto de mim. Parece que estamos todos em casa, conversando, fazendo um som e curtindo muito”, afirma.

Ela acrescenta: “Minha banda tem a mesma energia, são músicos que, assim como eu, amam o que fazem e isso faz toda diferença quando subimos no palco. Além disso, estamos levando um som pulsante pra Fortaleza e tenho certeza de que será uma grande e linda comunhão nossa com o público!”

Além de Campos, se apresentarão no Carnaval de Fortaleza na segunda-feira, 20, Berg Menezes, Lidia Maria Bloco do Prazer, Transacionais e, por fim, Almério. “Estou animada pra esse dia, me apresentar nessa cidade que tanto amo, em uma festa bonita, pulsante de alegria!”, finaliza.

Confira programação do Carnaval de Fortaleza 2023

Aterrinho da Praia de Iracema (Rua João Cordeiro, Aldeota)

Sábado (18/2)

17 horas - Jean Dumont

18h10min - Katia Cilene

20h20min - Chico Pessoa

22h30min - Elba Ramalho

Domingo (19/2)

17 horas - Pingo de Fortaleza

18h10min - Banda Brasilis

20h20min - Luxo da Aldeia

21h10min - Zeca Baleiro

22h30min - Geraldo Azevedo

Segunda-feira (20/2)

17 horas - Berg Menezes

18h10min - Lidia Maria Bloco do Prazer

19h20min - Transnacionais

20h50min - Roberta Campos

22h30min - Almério

Terça-feira (21/2)

17 horas - Banda Borogodó

18h10min - Grupo DTF Elétrico

19h20min - Bloco Mambembe

20h50min - Limão com Mel

22h30min - Seu Jorge

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n, Centro)

Sábado (18/2)

17 horas - Dj Adrian Brasil

17h40min - Mc Fessor

18h50min - Luiza Nobel

20 horas - Anderson Monteiro

Domingo (19/2)

17 horas - DJ Ada Porã

17h40min - Luiza Nobel

18h50min - Luis da Viola

20 horas - Grupo DTF Elétrico

Segunda-feira (20/2)

17 horas - DJ Diana Franco

18h30min - Grupo DTF Elétrico

20 horas - Banda Patrulha

Terça-feira (21/2)

17 horas - Renato Black

18 horas - Yane Caracas

19 horas - Banda Brasilis

20 horas - Superbanda

Benfica (Rua João Gentil)

Sábado (18/2)

11 horas - Vanin e Nicinha

13 horas - Lorena Lyse

14 horas - Deborah Lima

15 horas - Banda Couros e Metais

16h30min - Luxo da Aldeia

18h30min - Rodrigo Sanfoneiro

20 horas - Bloco Mambembe

Domingo (19/2)

11 horas - Bloco Mambembe

13 horas - Dj Silas

13h30min - Transacionais

15h40min - Nick Sol

18h40min - Lidia Maria Bloco do Prazer

20 horas - Jean Dumont

Segunda-feira (20/2)

11 horas - Dj Adrian Brasil

11h30min - Parayba e Banda

12h30min - Bárbara Sena e Banda

14 horas - Shirlene Aguiar

15 horas - Banda Catorze Zero Meia

16h10min - Banda Brasilis

17h30min - Dj Adrian Brasil

18 horas - Luxo da Aldeia-

19h30min - Superbanda

21 horas - Pingo de Fortaleza

Terça-feira (21/2)



11 horas - Banda Borogodó

12h30min - Bárbara Sena e Banda

14 horas - Grupo DTF Elétrico

15h20min - Orquestra Solar de Tambores

16 horas - Damas Cortejam

17h30min - Diana Franco

19 horas - Calé Alencar

20 horas - Transacionais

Mocinha (Rua Padre Climério, 140, Meireles)

Sábado (18/2)

16h30min - Cris Malagueta

18h30min - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Domingo (19/2)

16h30min - Anderson Monteiro

18h30min - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Segunda-feira (20/2)

16h30min - Yane Caracas

18h30min - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Terça-feira (21/2)

16h30min - Jeff Renato

18h30min - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Passeio Público (Rua Dr. João Moreira - Centro)

Sábado (18/2)

9 horas - Banda Pacote de Biscoito

10h40min - Tia Samila e sua Turma

Domingo (19/2)

9 horas - Bloquinho Aquarela

10h40min - Banda Pacote de Biscoito

Segunda-feira (20/2)

9 horas - Tia Samila e sua Turma

10h40min - Bloquinho Aquarela

Terça-feira (21/2)

9 horas - Banda Pacote de Biscoito

10h40min - Tia Samila e sua Turma

Avenida Domingos Olímpio

Sábado (18/2)

Maracatus

18 horas - Maracatu Dama de Ouro

18h40min - Maracatu Axé Oxossi

19h20min - Maracatu Solar

20 horas - Maracatu Rei Zumbi

20h40min - Maracatu Obalomi

21h20min - Maracatu Nação Palmares

22 horas - Maracatu Rei do Congo

22h40min - Maracatu Leão de Ouro

Encerramento – Bloco Camaleões do Vila

Domingo (19/2)

Maracatus

18h40min - Maracatu Nação Baobab

19h20min - Maracatu Nação Fortaleza

20 horas - Maracatu Vozes da África

20h40min - Maracatu Rei de Paus

21h20min - Maracatu Nação Pici

22 horas - Maracatu Nação Iracema

22h40min - Maracatu Az de Ouro

Encerramento - Bloco Unidos da Cachorra

Segunda-feira (20/2)

Blocos e Cordões

16h35min - Cordão Na Pegada do Frevo

17h10min - Bloco Império da Vila

17h45min - Bloco Unidos da Vila

18h20min - Cordão Princesa no Frevo

18h55min - Bloco Doido é Tu

19h30min - Bloco a Turma do Mamão

20h05min - Cordão Vampiros da Princesa

20h40min - Bloco Amigos do Zé

21h15min - Bloco Balakubaku Folia

21h50min - Bloco Zé Almir

22h25min - Bloco Garotos do Benfica

23 horas - Bloco Prova de Fogo

Encerramento - Bloco Bonde Batuque

Terça-feira (21/2)

Afoxés e Escolas de Samba

17h10min - Escola de Samba Sambamor

17h45min – Afoxé Acabaca

18h20min – Afoxé Oxum Odolá

18h55min – Afoxé Obá Sá Rewà

19h30min – Afoxé Omorisá Odé

20h05min - Escola de Samba Unidos do Acaracuzinho

20h40min - Escola de Samba Tradição da Bela Vista

21h15min - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

21h50min - Escola de Samba Império Ideal

22h25min - Escola de Samba Girassol de Iracema

23 horas - Escola de Samba Corte no Samba

23h35min - Escola de Samba Barão Folia

00h10min - Escola de Samba Colibri

Encerramento - Bloco Baqueta



