Carnaval 2023: Elba, Seu Jorge e Geraldo Azevedo são confirmados

Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Seu Jorge são algumas das atrações confirmadas do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza. Elba e Geraldo irão se apresentar na Capital cearense na Praia de Iracema nos dias 18 e 19 de fevereiro, respectivamente. Ainda não há informações sobre a data na qual Seu Jorge subirá ao palco.

A confirmação dos shows de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo aparece nas agendas oficiais de shows dos dois artistas, e O POVO apurou a presença de Seu Jorge na folia cearense. A Prefeitura de Fortaleza ainda não divulgou oficialmente a programação.

Antes do Carnaval, outro grande nome da música brasileira também se apresentará em Fortaleza. A carioca Sandra de Sá fará show gratuito no Pré-Carnaval da Capital neste sábado, 11, também no Aterrinho da Praia de Iracema.

