Carnaval 2023: Praça dos Leões terá aparato de polo carnavalesco

Depois da confusão ocorrida no último sábado, 4, envolvendo a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e público que estava na Praça dos Leões durante uma festa de rua, o Bar Cultural Lions divulgou que, após reunião com a Prefeitura de Fortaleza, a praça receberá “o mesmo aparato dos polos oficiais de Pré-Carnaval e Carnaval” da Capital. Haverá também mudanças no horário de funcionamento do bar.

O comunicado foi publicado no perfil do empreendimento no Instagram nesta quinta-feira, 9. De acordo com o Lions, “a Prefeitura de Fortaleza se mostrou solícita e disposta a ouvir as demandas levantadas pelo bar e seus frequentadores”. Com isso, após reunião na última terça-feira, 7, ficou decidido que a Praça dos Leões terá “segurança e conforto” para os foliões que circularem pelo local, tendo o mesmo aparato dos polos oficiais do ciclo carnavalesco da Cidade.

Nesta semana, o bar funcionará no sábado e no domingo de 16h às 23 horas. Na próxima semana, a casa abrirá de sábado a terça no mesmo horário. O perfil agradeceu a todos “que ressoaram a preocupação do bar”. “Essa conquista não seria possível sem vocês. Também agradecemos a imprensa local e figuras políticas que se posicionaram na questão”, acrescentou a nota.



Procurada pela reportagem, a Secultfor afirmou que dará apoio ao evento, mas que a concentração das estratégias de segurança será organizada pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec). O POVO entrou em contato com a Sesec para saber mais detalhes sobre como ocorrerá a operação para os próximos fins de semana. Por sua vez, a Sesec afirmou que essa demanda é atendida pela Secretaria Regional. O POVO também entrou em contato. A matéria será atualizada com as informações.

A confusão

No último sábado, 4, foliões que estavam na Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza, foram dispersados pela Guarda Municipal de Fortaleza durante uma festa de rua e, segundo fontes ouvidas pelo O POVO, a GMF jogou gás lacrimogêneo e atirou balas de borracha.

De acordo com uma mulher que preferiu não ser identificada, o local estava lotado às 23 horas, mas estava tranquilo. Entretanto, próximo à meia-noite, foram ouvidos estampidos e depois “uma multidão correu em direção à outra praça”. “Deu pra ver também uma fumaça subindo, só entendi que era realmente a polícia quando vi outras pessoas falando”, disse.

Localizado na Praça dos Leões, o Bar Cultural Lions criticou a “violência descabida” e que a guarda municipal havia sido acionada “para dispersar as multidões que estavam ocupando vias ao redor da praça para liberar a passagem de automóveis”. “Algumas pessoas tumultuaram, mas a grande maioria estava colaborando e se retirando, o que não impediu que a guarda abrisse fogo contra elas atirando balas de borracha e spray de pimenta”, afirmou em nota publicada no Instagram.



Em nota, a Guarda Municipal de Fortaleza afirmou ter sido acionada, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), "após o local ter registrado grande concentração de pessoas que ocupavam as vias de maneira desordenada e impediam o deslocamento pela área". A GMF disse ainda que "atuou no auxílio da desobstrução das ruas do entorno, de modo a facilitar o tráfego no local".

O POVO questionou à GMF se confirmava a utilização de bala de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão e qual o procedimento do "auxílio da desobstrução" citado na nota. Também foi questionado se houve reforço no aparato de segurança no local, visto que, embora não seja polo oficial, o ponto tem reunido multidões nas últimas semanas de Pré-Carnaval.

(Colaboraram Ana Rute Ramires e Mariana Lopes)



