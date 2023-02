Carnaval 2023: Ivete Sangalo sobe 120 posições no Spotify Brasil

Além de "Zona de Perigo", de Léo Santana, "Cria de Ivete", de Ivete Sangalo é a nova aposta para ser o hit do Carnaval 2023; músicas conquistam novas posições nas playlists do Spotify

Faltando poucos dias para o início do Carnaval 2023, Ivete Sangalo tem conquistado novas posições no Top 100 no Spotify Brasil.

Lançado em janeiro deste ano, “Cria da Ivete” chegou à 70ª posição no streaming, após a última atualização da plataforma divulgada nesta semana. A faixa já escalou 120 posições no ranking da plataforma.

Considerada uma das apostas para ser o hit do Carnaval de 2023, “Cria da Ivete” tem atingido a marca de mais de 300 mil plays e pode alcançar o Top 50 do Spotify Brasil, playlist liderada por “Zona de Perigo”, de Léo Santana.

Com o sucesso nas redes sociais, Léo Santana conquistou a 19ª posição no Top 20 Global do Spotify no último sábado, 11. “Zona de Perigo” comanda o 1º lugar na playlist Top 50 do Spotify Brasil.



Assista o clipe de "Cria da Ivete":

