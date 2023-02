Carnaval 2023: cinco destinos no Brasil para fugir da folia

O Carnaval está chegando, mas não é todo mundo que gosta da folia. Pensando nisso, o Booking, site de reservas e acomodações para férias ou viagens, montou uma lista com cinco destinos no Brasil para quem quer fugir dos desfiles e blocos de rua nos grandes centros urbanos. Confira a lista:

1. Chapada Diamantina, Bahia (BA)

A cerca de 6h30min de carro de Salvador, está o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Quem busca uma opção de ecoturismo e aventura, vai encontrar no local opções de atividade em meio a natureza. Trilhas, cachoeiras, mirantes, cânions e cavernas são algumas possibilidades de diversão. Não pode faltar uma visita ao Morro do Pai Inácio, um dos símbolos da região e que proporciona uma bela vista da Chapada, principalmente durante o pôr do sol.

Chapada Diamantina, Bahia (Foto: Emmanuell7art1/Pixabay/Reprodução)



2. Jalapão, Tocantins (TO)

Outra opção popular de ecoturismo é o Parque Estadual do Jalapão, a cerca de 300Km de Palmas, capital do Tocantins. Entre as atrações da região estão dunas, mirantes, formações rochosas, rios e cachoeiras, além de tours de rafting e caiaque. Quem visitar o Parque não pode deixar de conhecer os fervedouros típicos do local, como o Bela Vista, com suas águas cristalinas.

Jalapão, Tocantins (Foto: Vanessaobrzut/Pixabay/Reprodução)



3. Brotas, São Paulo (SP)

No interior de São Paulo, Brotas é também uma opção para fugir da folia do Carnaval. Há na região oferta de esportes radicais e atividades ao ar livre, incluindo rapel, arvorismo, rafting, tirolesa, trilhas, boia cross, slackline, entre outras opções, que podem ser feitas em diferentes parques de aventura da região. Para quem busca relaxar, pode optar por conhecer as cachoeiras, piscinas naturais e mirantes.

Brotas, SP (Foto: Divulgação)



4. Teresópolis, Rio de Janeiro (RJ)

No interior do Rio de Janeiro, uma opção de cidade de serra a menos de 100Km da capital é Teresópolis. Trilhas, observar animais silvestres e a flora local, conhecer as cachoeiras e atividades ao ar livre, como escaladas e rapel, são opções de lazer. Há também opção de turismo rural, com visita a fazendas e degustação de produtos artesanais, como a cerveja. A Feirinha do Alto é uma atração conhecida da cidade, onde são vendidas peças de artesanato, roupas, móveis, entre outros produtos.



Teresópolis, Rio de Janeiro (Foto: Eder Bessa/Pixabay/Reprodução)



5. Praia Grande, Santa Catarina (SC)

Conhecida como a capital dos cânions, a Praia Grande está localizada em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul. Lá os turistas podem conhecer o Cânion Fortaleza, o maior da América do Sul. Também há opções de trilhas, como a Trilha do Rio de Boi. Com duração de cerca de 7 horas, o passeio é feito pelo leito do rio e é indicado para quem já tem uma boa experiência em trekking, já que a dificuldade é alta. Na região, também é possível fazer um passeio de balão e ver as serras e os cânions de cima.

Praia Grande, Santa Catarina (Foto: Caminho dos Cânions / Reprodução)



