Carnaval 2023: Maracatu, blocos e afoxé; programação em Fortaleza

O Carnaval de 2023 está perto de iniciar e, para celebrar as manifestações culturais do Ceará, diversos grupos de Maracatu, Afoxé e Blocos carnavalescos realizam uma programação extensa de apresentações durante os quatro dias do evento.

Carnaval Fortaleza 2023: confira programação completa com horários

Dando início ao Ciclo Carnavalesco, o Cineteatro São Luiz realiza nesta quarta-feira, 15, o baile “Batuques para Descartes”. O evento contará com a participação dos grupos Maracatu Vozes da África, Maracatu Solar, Maracatu Nação Baobab com o Mestre Praxedes e do músico Pingo de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A apresentação terá início ao meio-dia, seguindo até às 14 horas, e prestará homenagem ao multi-artista cearense Descartes Gadelha. O Cineteatro São Luiz fica localizado na rua Major Facundo, 500, no bairro Centro.

Carnaval Aracati 2023: Pabllo Vittar, Mari Fernandez, Xand e mais;veja programação



Já na avenida Domingos Olímpio, os grupos de Maracatu, Afoxé e Blocos realizam desfile a partir deste sábado, 18, até terça-feira, dia 21.

Confira programação de maracatus, blocos e afoxé:

Carnaval 2023: Maracatu em Fortaleza

Maracatu Nação Axé De Oxossi: “Neste Congá de Axé, Bato Cabeça com Fé”

Quando: sábado, 18, às 18h40min



Quando: sábado, 18, às 18h40min Maracatu Solar com Oxumarê: “Pra Continuar Mudando a Maré”

Quando: sábado, 18, às 19h20min



Quando: sábado, 18, às 19h20min Maracatu Nação Palmares: “África – Berço e Glória da Nossa Nação”

Quando: sábado, 18, às 21h20min



Quando: sábado, 18, às 21h20min Maracatu Vozes Da África: “Água - Pra Lavar, Benzer e Abençoar”

Quando: domingo, 19, às 20 horas



Quando: domingo, 19, às 20 horas Maracatu Nação Iracema: “Maracatu Nação Iracema no Reino de Luanda, Minha Descendência, Meu Território”

Quando: domingo, 19, a partir das 22 horas



Quando: domingo, 19, a partir das 22 horas Maracatu Az de Ouro: “Chico Da Matilde o Guerreiro dos Verdes Mares”

Quando: domingo, 19, às 22h40min



Quando: domingo, 19, às 22h40min Maracatu Nação Pici: “Carolina De Jesus, as Letras na Favela” (dia e horário a definir)

Maracatu Rei Zumbi: “Os Maracatus de Fortaleza que Tem Nome de Cartas de Baralho” (dia e horário a definir)

Onde: avenida Domingos Olímpio

Carnaval 2023: Afoxé em Fortaleza

Afoxé Oxum Odolá: “Eu Sou Nagô”

Quando: terça-feira, 21, às 18h20min



Quando: terça-feira, 21, às 18h20min Afoxé Acabaca: “A Grande Viagem Do Guerreiro Wellington Para Orun” (dia e horário a definir)



Afoxé Omõrisá Odè: “Ogum e Odé, Dois Irmãos, um Só Coração” (dia e horário a definir)

Onde: avenida Domingos Olímpio

Carnaval 2023: Blocos em Fortaleza

Bloco Unidos da Vila: “Sorria, Sorria Hoje É Dia de Alegria”

Quando: segunda-feira, 20, às 17h45min



Quando: segunda-feira, 20, às 17h45min Agremiação Carnavalesca Bloco Tesouro Folia: “Era Uma Vez” (dia e horário a definir)



Bloco Doido É Tu: “Doido É Tu em Cena na Comédia Cearense” (dia e horário a definir)



Bloco Império da Vila: “O Que Você Quer? Nordeste Tem” (dia e horário a definir)

Onde: avenida Domingos Olímpio



Tags