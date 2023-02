Carnaval 2023: veja as atrações confirmadas no interior do Ceará

Para celebrar o Carnaval 2023, que ocorrerá entre os dias 17 e 21 de fevereiro, cearenses e turistas têm se preparado para a folia nas cidades do interior do Estado. Com atrações diversificadas, blocos carnavalescos para todas as idades e festas espalhadas por vários municípios, o feriadão promete retomar as atividades presenciais em grande estilo após a pandemia de Covid-19.

Entre as cidades que já confirmaram programação especial para os dias de festa, estão Aracati, Paracuru, Beberibe, Baturité, São Benedito, Ipu, Nova Russas, Reriutaba, Itapipoca, Quixadá, Santa Quitéria e São Gonçalo do Amarante.

Para este Carnaval, a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) prevê um aumento de 18,8% de turistas em relação ao mesmo período de 2022. A projeção da pasta é de que, ao longo dos quatro dias de festa, o Estado receba 133 mil viajantes, ante os 112 mil registrados no ano passado.

A estudante de Arquitetura e Urbanismo, Isadora Uchôa, conta que seu destino favorito para a temporada de festejos é Aracati, a 147,3 km de Fortaleza. Para ela, não há um Carnaval melhor do que o da sua cidade natal, pois sempre há muitas atrações para quem gosta de estar na avenida da folia e, também, para quem prefere um momento mais cultural, com apresentações de blocos e escolas de samba.

Nste ano, ela volta a celebrar o Carnaval na companhia de um grupo de amigos próximos e diz estar muito contente em finalmente ir às ruas. "Eu e todos os meus amigos estamos muito animados pra aproveitar a diversão da avenida. Após dois anos sem Carnaval, a programação do Aracati começa já na quinta-feira! Mari Fernandez está bombando, e eu quero muito curtir ao som dela. Mas também estou ansiosa pra Zé Vaqueiro, Nattan e Xand."

Apesar da data convidativa para curtir com os amigos e a família, há quem ainda não se sinta seguro em retornar à festa. Uma dessas pessoas é o estudante de Jornalismo, Geovane Silva, morador do município de São Gonçalo do Amarante e que costumava participar do Carnaval da Taíba para ajudar a tia no comércio de lanches e bebidas durante a festa. Contudo, por conta do receio de as aglomerações contribuírem para o aumento de casos da Covid-19, ele aproveitará a folia em casa neste ano.

“Frequentava assiduamente o Carnaval antes da pandemia, sempre estava cheio de pessoas, e o movimento era sempre bom. Mas, atualmente, não me sinto totalmente seguro. Mesmo com o auge pandêmico já tendo passado, particularmente não irei neste ano justamente pelo fato da aglomeração, mas desejo um ótimo Carnaval para quem vai aproveitar”, diz Geovane.

Independente da forma como se é comemorado, o Carnaval 2023 reunirá gente de todo o Brasil para curtir a festa. No interior do Ceará, saiba quais atrações já estão confirmadas para fazer a alegria dos foliões:

São Benedito - Benefolia 2023

18 a 21 de fevereiro

Programação: Chicabana, Zé vaqueiro, Felipe Amorim, Iguinho e Lulinha, e Mateus Ximenes

Beberibe

18 a 21 de fevereiro

Atrações: Márcia Felipe, Banda Patrulha, Zé Vaqueiro, Lagosta Bronzeada, Sandrinha e Banda, Forró Real, Débora Lima, Japãozin, Zé Cantor, Rainha da Farra, Solange Almeida e Toca do Vale

São Gonçalo - São Gonçalo Folia 2023



17 a 21 de fevereiro

Atrações: Desfile dos blocos, banda Piracema (mini-trio) e banda Verão

- Taíba (distrito)

18 a 21 de fevereiro

Atrações: Banda Zé Joana e banda Brasilis, Janaína Alves, Dj Jess, Banda Eva, banda Piracema, banda Patrulha, Abraão Miranda, banda Rupilé, Ivo Brown, Sunsamba, Seu Zé, Pedro Netto, Pimenta Malagueta

- Pecém (distrito)

18 a 21 de fevereiro

Atrações: Banda Rupilé, É o Tchan, Dj Harryson, Janaína Alves, Banda Patrulha, Abraão Miranda, Guy Castro, Seu Zé, Taty Girl, Ivo Brown, Sunsamba, Pimenta Malagueta e Pedro Netto

- Croatá (distrito)

18 a 21 de fevereiro

Atrações: Janaina Alves, banda Brasilis, Dj Netto, Guy Castro, banda Passport, Bloco das Virgens, Ivo Brown, Kativo Elétrico, Victor Carvalho, Dj Netto, Major do Piseiro e Banda Rupilé

- Siupé (distrito)

18 a 21 de fevereiro

Atrações: Ângelo Araruna, Banda Passport, Ribamar Silva e Laninha Alves

Várzea Redonda

18 a 21 de fevereiro

Atrações: Dj Reinaldo, Laninha Alves, Tome Forrozeiro, Victor Carvalho e Kauê de Ouro

Reriutaba

17 a 21 de fevereiro

Atrações: Bloquinho Renova Kids, banda Pakaraka, Sebasthian Monteiro, Iguinho e Lulinha, Angela Noemi, bloco Cebola, Fervilhando, Marcinho, Samuel Rodrigues, Matheus Ximenes, Superid, Michel Firmo, Frenezi, Dragões do Forró, Gil Mendes, Renatinho Seu Menino e Gill BB

Aracati

16 a 21 de fevereiro

Atrações: Mari Fernandez, Pabllo Vittar, Nattanzinho, Zé Vaqueiro, Solange Almeida, Matheus Fernandes, É o Tchan!, Xand Avião, Zé Cantor, Luís Marcelo e Gabriel, Marcos Lessa, Zé Paulo, Caio Brito, Larissa, Patrulha, Los Kakos, Swingão The Clapton, Merson DJ, DJ Jeff K2, Louca Mania, Elvis Oliveira, Aldynha Vox, La Maquina, Serfano Giló, Safadin Cantor, Jackson Sobreira, Anderson Ferrer DJ, Pegue Axé, Barra de Aço e Amor A Mil; Tradicional Carnaval Cultural, com desfile de blocos, escolas de samba, maracatu e cordão carnavalesco; Beco Mix, com programação musical com DJs, a partir das 21 horas

Paracuru

17 a 21 de fevereiro

Atrações: Chiclete com Banana, Taty Girl, Banda Bandana, Ricardo Chaves, Alanzinho Coreano, Ivo Brown, Juninho Santtos, banda Acaiaca

Baturité

15 a 21 de fevereiro

Atrações: Apresentação de Blocos e Maracatu; shows de Márcia Fellipe, Henry Freitas, Raphael Alencar, Jotavê, Joyce Tayná, Alanzinho Coreano, Forró Real, Felipão, Fortal 90, Diego Forrozeiro, Zé Felipe, Marcos Lessa, Souse7e, Yury Pressão, Brendynha, Frennesy, Rafa e Pipo Marques, Caio Brito, Ivo Brown, Toca do Vale e Deborah Lima; Mela mela com Raul Soeiro, Fábio Santos e banda, Dany Santos, Tonny Farra Boa, Sai do Mêi, Jejê Araújo e Netinho Intimidade e banda, TH Pegado e Samuel Leal; Carnaval Kids com Os Clowns: Show de Carnaval, Carnaval da Melhor Idade com Bic Show, Jackson Maia, Arleudo e banda, Maurício cantor, Aparecido Gonçalves.

Ipu - Ipu Folia 2023

18 a 21 de fevereiro

Atrações: Solange Almeida e Simone Mendes, Bloco da Mala, no bar O Buriti, banda e trio elétrico, na praça Chico Lima (Estação), desfile do Maracatu Nação Iracema, com saída na Casa de Cultura e chegada na Praça de Iracema + Carnaval das crianças, na Praça de Iracema e Bloco do Avesso, na Avenida da Municipalidade.

Nova Russas - Carnaval Chame Gente Nova Russas 2023

17 a 21 de fevereiro

Atrações já confirmadas: Janaína Alves, Ivo Brown e Gil Mendes.

Santa Quitéria - SanFolia 2023

18 a 21 de fevereiro

Atrações: Renatinho Seu Menino, Safadões, Janaína Alves, Gil BB, Victor André, Roger Virna, Tira Saia, Neném Cat, Yuri Martins e Tiago Mendes

Itapipoca - Itapipoca Folia 2023

17 a 21 de fevereiro

Atrações já confirmadas: Forró Real, Pimenta Malagueta, Laninha show, Brunão, João Lucas, Galícia, Arizinho, Jorge Luan, Romarinho, Lana Maria, Meninos do RM, Afro Balão, Fanfarrões, Banda Ultra Leve

Quixadá

18 a 21 de fevereiro

Atrações: Banda Frennesy, Rômulo Santa Ray, Rafa e Pipo Marques, Django Adjacy, Zé Felipe, Rômulo Santa Ray e Banda Rogério Arruda, Forró Real, Rômulo Santa Ray e Fabrício Moreira + Blocos de Carnaval



