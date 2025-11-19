Famosa com Gal Costa, música de Fausto Nilo inspira mostra em Fortaleza

(MAC-CE), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, abre ao público a exposição "Bloco do Prazer / Crédito: Thereza Eugênia/ Divulgação

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar, abre no dia 2 de dezembro de 2025 a exposição “Bloco do Prazer”, dedicada a investigar a festa como forma de criação estética, articulação comunitária e campo de disputas simbólicas no Brasil. Com acesso gratuito, a mostra permanece em cartaz até maio de 2026.

Com curadoria de Marcelo Campos, Amanda Bonan e Bitu Cassundé, a exposição propõe um mergulho na festa como linguagem cultural complexa, um espaço de encontros, transmissão de saberes, afirmação de identidades e invenção coletiva.

Leia Também | Gandaia Club anuncia retorno a Fortaleza em 2026 O título remete à canção homônima de Fausto Nilo e Moraes Moreira, eternizada por Gal Costa, que inspira a mostra como símbolo de celebração, liberdade e pertencimento. Apresentada originalmente no Museu de Arte do Rio (MAR), a exposição ganha, no Ceará, um caráter ampliado, com forte presença de artistas locais e de outros estados nordestinos.

O público encontrará pinturas, fotografias, objetos, arquivos, documentos históricos, instalações e registros de rituais e festas populares, com forte presença de expressões afro-brasileiras e de cortejos. As obras sublinham continuidades entre criação artística, ancestralidade e práticas coletivas.