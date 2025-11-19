Famosa com Gal Costa, música de Fausto Nilo inspira mostra em Fortaleza

Famosa com Gal Costa, música de Fausto Nilo inspira mostra em FortalezaMostra conecta arte contemporânea e cultura popular, reforçando o protagonismo de artistas cearenses e nordestinos.
O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar, abre no dia 2 de dezembro de 2025 a exposição “Bloco do Prazer”, dedicada a investigar a festa como forma de criação estética, articulação comunitária e campo de disputas simbólicas no Brasil.
Com acesso gratuito, a mostra permanece em cartaz até maio de 2026.
Com curadoria de Marcelo Campos, Amanda Bonan e Bitu Cassundé, a exposição propõe um mergulho na festa como linguagem cultural complexa, um espaço de encontros, transmissão de saberes, afirmação de identidades e invenção coletiva.
O título remete à canção homônima de Fausto Nilo e Moraes Moreira, eternizada por Gal Costa, que inspira a mostra como símbolo de celebração, liberdade e pertencimento.
Apresentada originalmente no Museu de Arte do Rio (MAR), a exposição ganha, no Ceará, um caráter ampliado, com forte presença de artistas locais e de outros estados nordestinos.
A chegada ao MAC-CE reforça o diálogo entre arte contemporânea e expressões populares, incorporando a vitalidade de maracatus, reisados, bois, mestres e mestras da cultura tradicional, além dos Tesouros Vivos da Cultura.
Ao todo, cerca de 250 obras compõem a mostra, reunindo diferentes linguagens, períodos e acervos. Entre os destaques estão 33 artistas cearenses, reafirmando o Estado como polo de criação e pensamento, e mais de 50 artistas nordestinos, fortalecendo a região como território de experimentação estética.
O público encontrará pinturas, fotografias, objetos, arquivos, documentos históricos, instalações e registros de rituais e festas populares, com forte presença de expressões afro-brasileiras e de cortejos.
As obras sublinham continuidades entre criação artística, ancestralidade e práticas coletivas.
Exposição Bloco do Prazer
- Abertura: terça-feira, 2 de dezembro
- Quando: quarta a sábado das 9 horas às 19 horas; domingos e feriados das 10 horas às 20 horas
- Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
- Gratuita