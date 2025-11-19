Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Famosa com Gal Costa, música de Fausto Nilo inspira mostra em Fortaleza

Mostra conecta arte contemporânea e cultura popular, reforçando o protagonismo de artistas cearenses e nordestinos.
O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar, abre no dia 2 de dezembro de 2025 a exposição “Bloco do Prazer”, dedicada a investigar a festa como forma de criação estética, articulação comunitária e campo de disputas simbólicas no Brasil.

Com acesso gratuito, a mostra permanece em cartaz até maio de 2026.

Com curadoria de Marcelo Campos, Amanda Bonan e Bitu Cassundé, a exposição propõe um mergulho na festa como linguagem cultural complexa, um espaço de encontros, transmissão de saberes, afirmação de identidades e invenção coletiva.

O título remete à canção homônima de Fausto Nilo e Moraes Moreira, eternizada por Gal Costa, que inspira a mostra como símbolo de celebração, liberdade e pertencimento.

Apresentada originalmente no Museu de Arte do Rio (MAR), a exposição ganha, no Ceará, um caráter ampliado, com forte presença de artistas locais e de outros estados nordestinos.

A chegada ao MAC-CE reforça o diálogo entre arte contemporânea e expressões populares, incorporando a vitalidade de maracatus, reisados, bois, mestres e mestras da cultura tradicional, além dos Tesouros Vivos da Cultura.

Ao todo, cerca de 250 obras compõem a mostra, reunindo diferentes linguagens, períodos e acervos. Entre os destaques estão 33 artistas cearenses, reafirmando o Estado como polo de criação e pensamento, e mais de 50 artistas nordestinos, fortalecendo a região como território de experimentação estética.

O público encontrará pinturas, fotografias, objetos, arquivos, documentos históricos, instalações e registros de rituais e festas populares, com forte presença de expressões afro-brasileiras e de cortejos.

As obras sublinham continuidades entre criação artística, ancestralidade e práticas coletivas. 

Exposição Bloco do Prazer

  • Abertura: terça-feira, 2 de dezembro
  • Quando: quarta a sábado das 9 horas às 19 horas; domingos e feriados das 10 horas às 20 horas
  • Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
  • Gratuita

