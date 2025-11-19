Luciano Lopes, a Luana do Crato, distribui livros da EDR no Cariri

Escritor e humorista Luciano Lopes, conhecido pela personagem Luana do Crato, é autor do livro "Mariquinha Maricota", publicado pelas Edições Demócrito Rocha (EDR) / Crédito: Reprodução/Instagram @mariquinhamaricota

O escritor, produtor e humorista Luciano Lopes, conhecido por sua personagem humorística Luana do Crato, realiza na região do Cariri até sexta-feira, 21, o projeto Jornada Literária Mariquinha Maricota: Histórias que Educam e Inspiram. O projeto conta com a distribuição a estudantes, professores e comunidades locais de exemplares do seu livro “Mariquinha Maricota”, publicado pelas Edições Demócrito Rocha (EDR). Ele ainda promove espetáculos teatrais, contações de histórias, oficinas pedagógicas e rodas de conversa.

Relembre | Luana do Crato comemora os 30 anos com exposição, peça e filme O artista visita alunos de escolas públicas do Crato e de Juazeiro do Norte. Ao todo, mil livros serão distribuídos. As ações ocorrem desde a segunda-feira, 17, e tem apoio do Governo do Ceará a partir do 4º Edital Cultura Infância. Todas as atividades contam com Libras, audiodescrição e espaços adaptados. Mariquinha Maricota: a arte como ferramenta de ensino Idealizada pelo próprio Luciano Lopes, a jornada literária busca incentivar a leitura, a imaginação, o senso crítico e o reconhecimento da identidade local. A produção estima que 1.500 participantes, entre alunos, professores e familiares, sejam envolvidos pelas atividades. Leia também | IFCE lança 1º Festival DeArtes com programação gratuita

Nesta quarta-feira, 19, o artista visita as escolas Sebastião Teixeira e EEFTI Lili Neri, ambas em Juazeiro do Norte. À noite, promove a oficina “O Teatro de Bonecos na Contação de História como Recurso Pedagógico” no espaço Varanda das Artes. A iniciativa visa aproximar educadores e artistas das possibilidades criativas do teatro de bonecos como instrumento lúdico e didático, incentivando o uso da arte como possibilidade de ensino e imaginação nas escolas. Na quinta-feira, 20, são realizadas oficinas de contação de histórias e a oficina de teatro de bonecos, sempre no espaço Varanda das Artes. Na sexta-feira, 21, visita as escolas Professor José do Vale e EEF Aldegundes Gomes de Matos, ambas no Crato. Ele finaliza o dia novamente com oficina de teatro de bonecos.

Mariquinha Maricota: livro ressalta a força do sertão Lançado na Bienal do Livro de Pernambuco em outubro, o livro “Mariquinha Maricota” destaca a força do sertão. No trabalho, Luciano Lopes no universo lúdico dos palhaços. A obra apresenta Mariquinha Maricota e Zé Fulô. As personagens vivem um grande amor ameaçado pelo ciúme de João Cravo Amarelo Amarelado do Olho de Peixe Morto. Quando a flor que simboliza esse amor é enfeitiçada, Zé parte numa jornada épica em busca da fonte da vida, enfrentando criaturas mágicas, enigmas e perigos. Com a ajuda do boi Estrela e da sabedoria popular, ele desafia o tempo para salvar Mariquinha e restaurar a alegria do sertão. A história é inspirada no teatro, com personagens que fazem arquétipos de palhaço. As ilustrações são de Cival Einstein.

Jornada Literária Mariquinha Maricota Quando : até sexta-feira, 21

: até sexta-feira, 21 Onde : Juazeiro do Norte e Crato

: Juazeiro do Norte e Crato Mais informações: @mariquinhamaricota no Instagram Programação completa quarta-feira, 19 de novembro 10 horas – Escola Sebastião Teixeira – Juazeiro do Norte

– Escola Sebastião Teixeira – Juazeiro do Norte 14 horas – EEFTI Lili Neri – Juazeiro do Norte

– EEFTI Lili Neri – Juazeiro do Norte 18 horas às 21h30min - Oficina “O Teatro de Bonecos na Contação de História como Recurso Pedagógico” – Espaço Varandas das Artes quinta-feira, 20 de novembro 8h às 12 horas - Oficina de Contação de Histórias – Espaço Varanda das Artes

- Oficina de Contação de Histórias – Espaço Varanda das Artes 14h às 18 horas – Oficina de Contação de Histórias – Espaço Varanda das Artes

– Oficina de Contação de Histórias – Espaço Varanda das Artes 18 horas às 21h30min – Oficina “O Teatro de Bonecos na Contação de História como Recurso Pedagógico” – Espaço Varandas das Artes sexta-feira, 21 de novembro