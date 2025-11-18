Fãs criticam cabelo de Moana no remake em live-action

Fãs criticam cabelo de Moana no remake em live-actionTeaser mostra protagonista com cabelo mais liso, gera polêmica e internautas apontam falta de fidelidade ao original da animação
O primeiro trailer do live-action de “Moana”, divulgado nesta segunda-feira, 17, mal chegou às redes e já provocou uma onda de debates. Mas não foi exatamente sobre efeitos especiais, cenários ou fidelidade à história.
O foco das críticas recaiu quase inteiramente sobre o cabelo da protagonista, vivido pela jovem atriz australiana-samoana Catherine Lagaaia, de 17 anos.
Na animação de 2016, Moana é conhecida pelos cabelos volumosos, com cachos marcados e movimento constante, um dos símbolos de sua identidade visual e cultural.
No teaser do remake, porém, a personagem surge com fios mais liso-ondulados, o que levou fãs a apontarem falta de fidelidade ao desenho. A comparação gerou comentários indignados principalmente porque Catherine também tem cabelos cacheados naturalmente.
Críticas nas redes sociais:
Nas redes sociais, internautas destacaram que a mudança retiraria um dos elementos que ajudaram a transformar Moana em um ícone.
“Meteram babyliss e chapinha no cabelo dela”, reclamou uma usuária no X.
Outro internauta ponderou que a personagem seria ondulada, e não cacheada, mas que o filme não teria reproduzido isso de forma convincente.
No Instagram oficial da Disney, mensagens como “Moana de cabelo liso?” e “Arrumaram o cabelo dela pra quê?” se repetiram durante toda a manhã.
Mesmo com a polêmica, o teaser entregou momentos que agradaram parte do público, como o breve trecho em que Catherine canta “How Far I’ll Go” (“Saber Quem Sou”), uma das faixas mais marcantes da trilha original.
Quem é Catherine Lagaaia, a nova Moana
A atriz foi escolhida após uma seleção internacional realizada pela Disney para encontrar uma jovem polinésia para o papel.
Filha de artistas samoanos e criada em Sydney, Catherine estreia no cinema como protagonista do remake, sendo orientada de perto pela atriz Auli‘i Cravalho, que dublou Moana nas animações de 2016 e 2024 e agora atua como produtora executiva.
Elenco do live-action:
Além de Catherine, o filme conta com nomes importantes como Dwayne Johnson retornando como o semideus "Maui", papel que dublou na animação original. John Tui será "Chefe Tui", pai de Moana. Frankie Adams interpreta "Sina", mãe da protagonista e Rena Owen assume o papel da querida "Vovó Tala".
A produção reúne profissionais da Nova Zelândia, Samoa e Estados Unidos, incluindo Lin-Manuel Miranda, responsável pelas canções originais, que volta como produtor. O roteiro é assinado por Jared Bush e Dana Ledoux Miller.
Quando estreia no Brasil
O live-action de “Moana” está previsto para chegar aos cinemas brasileiros em julho de 2026, ainda sem data exata anunciada.
O longa reconta a aventura da jovem que segue o chamado do oceano e parte em uma jornada ao lado de Maui para salvar seu povo — agora, em uma versão que já nasce cercada de expectativas e polêmicas.