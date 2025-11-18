Fãs criticam cabelo de Moana no remake em live-action

Visual menos volumoso da nova Moana incomoda fãs nas redes / Crédito: Disney/ Divulgação

O primeiro trailer do live-action de “Moana”, divulgado nesta segunda-feira, 17, mal chegou às redes e já provocou uma onda de debates. Mas não foi exatamente sobre efeitos especiais, cenários ou fidelidade à história. O foco das críticas recaiu quase inteiramente sobre o cabelo da protagonista, vivido pela jovem atriz australiana-samoana Catherine Lagaaia, de 17 anos.

Na animação de 2016, Moana é conhecida pelos cabelos volumosos, com cachos marcados e movimento constante, um dos símbolos de sua identidade visual e cultural. No teaser do remake, porém, a personagem surge com fios mais liso-ondulados, o que levou fãs a apontarem falta de fidelidade ao desenho. A comparação gerou comentários indignados principalmente porque Catherine também tem cabelos cacheados naturalmente. Críticas nas redes sociais: Nas redes sociais, internautas destacaram que a mudança retiraria um dos elementos que ajudaram a transformar Moana em um ícone. “Meteram babyliss e chapinha no cabelo dela”, reclamou uma usuária no X.

Outro internauta ponderou que a personagem seria ondulada, e não cacheada, mas que o filme não teria reproduzido isso de forma convincente. No Instagram oficial da Disney, mensagens como “Moana de cabelo liso?” e “Arrumaram o cabelo dela pra quê?” se repetiram durante toda a manhã. Mesmo com a polêmica, o teaser entregou momentos que agradaram parte do público, como o breve trecho em que Catherine canta “How Far I’ll Go” (“Saber Quem Sou”), uma das faixas mais marcantes da trilha original.

Sucesso da Disney, "Moana - Um mar de aventuras" irá ganhar filme live-action Crédito: Divulgação Quem é Catherine Lagaaia, a nova Moana A atriz foi escolhida após uma seleção internacional realizada pela Disney para encontrar uma jovem polinésia para o papel. Filha de artistas samoanos e criada em Sydney, Catherine estreia no cinema como protagonista do remake, sendo orientada de perto pela atriz Auli‘i Cravalho, que dublou Moana nas animações de 2016 e 2024 e agora atua como produtora executiva.

