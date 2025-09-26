Último show de Gal Costa chega aos streamings em outubro

O novo álbum de Gal Costa, um registro do último show da cantora, ganha data de lançamento para outubro

Em 2022, no Festival Coala , em São Paulo, Gal Costa subia ao palco pela última vez. Vítima de um infarto fulminante, a cantora veio a óbito em 9 de novembro . Seu último show , no dia 17 de setembro, rendeu um registro ao vivo. O álbum tem lançamento programado para 17 de outubro.

Nesta sexta-feira, 26, quando completaria 80 anos, as plataformas de streaming já receberam um single triplo. "Como 2 e 2/ Vapor Barato/ Brasil (Ao Vivo)" são a prévia do novo álbum, intitulado "As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)" e lançado pela gravadora Biscoito Fino.

O lançamento já disponível conta com as participações de Rubel e Tim Bernardes, nomes da "nova MPB". O álbum completo reúne ainda músicas de Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Dorival Caymmi e Tom Jobim, artistas marcados na discografia de Gal.

Leia Também | Gal Costa é tema de debate e exposição gratuita em Fortaleza

Faixas do lado B dessa discografia também compõem o disco, que leva o nome da última turnê da artista. Junto do álbum, a Biscoito Fino lançará na íntegra o registro do show em audiovisual, que ocorreu no Memorial da América Latina. Uma edição em vinil também deve ser lançada.