Último show de Gal Costa chega aos streamings em outubro

Último show de Gal Costa será lançado em streaming; veja detalhesO novo álbum de Gal Costa, um registro do último show da cantora, ganha data de lançamento para outubro
Em 2022, no Festival Coala, em São Paulo, Gal Costa subia ao palco pela última vez. Vítima de um infarto fulminante, a cantora veio a óbito em 9 de novembro. Seu último show, no dia 17 de setembro, rendeu um registro ao vivo. O álbum tem lançamento programado para 17 de outubro.
Leia Também | Gal Costa 80: Do rock ao carnaval, as muitas fases da musa baiana
Nesta sexta-feira, 26, quando completaria 80 anos, as plataformas de streaming já receberam um single triplo. "Como 2 e 2/ Vapor Barato/ Brasil (Ao Vivo)" são a prévia do novo álbum, intitulado "As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)" e lançado pela gravadora Biscoito Fino.
O lançamento já disponível conta com as participações de Rubel e Tim Bernardes, nomes da "nova MPB". O álbum completo reúne ainda músicas de Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Dorival Caymmi e Tom Jobim, artistas marcados na discografia de Gal.
Leia Também | Gal Costa é tema de debate e exposição gratuita em Fortaleza
Faixas do lado B dessa discografia também compõem o disco, que leva o nome da última turnê da artista. Junto do álbum, a Biscoito Fino lançará na íntegra o registro do show em audiovisual, que ocorreu no Memorial da América Latina. Uma edição em vinil também deve ser lançada.
A publicação ocorre depois de encerrada a disputa judicial em torno dos bens e direitos autorais de Gal Costa. Com o aniversário de 80 anos da cantora, também chegam às plataformas de streaming os álbuns "Bem bom", "Lua de mel como o diabo gosta" e "Gal", além de uma reedição do LP "Estratosférica". Gravações inéditas da artista ainda podem ser publicadas no futuro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente