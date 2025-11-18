Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IFCE lança 1º Festival DeArtes com programação gratuita

Festival do Instituto Federal do Ceará (IFCE) reúne música, teatro, artes visuais e dança em quatro dias de atividades abertas ao público no campus Fortaleza
O Campus Fortaleza do Instituto Federal do Ceará (IFCE) promove, de 26 a 29 de novembro, o 1º Festival DeArtes, evento gratuito que reunirá oficinas, apresentações, espetáculos e mostras artísticas abertas ao público.

A programação ocupa diferentes espaços da instituição e busca aproximar a comunidade da produção criativa desenvolvida nos cursos de Música, Teatro, Artes Visuais e Dança.

A abertura acontece na quarta-feira, 26, com a mesa-redonda “Raízes e asas: o que colhemos da Arte no IFCE que nos impulsionou a voar”, que reúne ex-alunos para discutir o impacto da formação artística na trajetória profissional.

Nos quatro dias de festival, as manhãs serão dedicadas às oficinas gratuitas, que ocorrem das 8 horas às 12 horas, mediante inscrição prévia.

São mais de 15 opções de atividades, incluindo “Construção e Prática do Pife”, “Aquarela Cafeinada”, “Cianotipia”, “Butô: uma dança pessoal” e “Economia Criativa: Projetos Culturais”.

A partir das 14 horas, o público poderá acompanhar apresentações musicais e cênicas. Entre os destaques estão o grupo “Sons Transversais”, a “Banda Musif” e a leitura encenada de “Os Soldados”, que ocupam diferentes áreas do campus ao longo da tarde.

As atividades noturnas concentram os espetáculos especiais. Na quinta-feira, 27, sobe ao palco o "Grupo Miraira", conhecido por suas pesquisas em cultura popular.

Já na sexta-feira, 28, o festival recebe a cantora portuguesa Helena Sarmento, convidada internacional da programação. O acesso aos espetáculos também é gratuito, mas exige inscrição para garantir vaga.

Durante todo o evento, o público poderá visitar exposições de gravura, cianotipia e outras técnicas artísticas, montadas em diferentes espaços do campus.

O Festival DeArtes marca a estreia de uma iniciativa que pretende integrar linguagens e dar visibilidade à produção artística realizada dentro do IFCE.

Todas as atividades são abertas à comunidade interna e externa, reforçando o compromisso da instituição com a formação cultural e o incentivo à criação. As inscrições para oficinas e espetáculos já estão disponíveis no site do IFCE.

Confira a programação do 1º Festival DeArtes do IFCE

Quarta-feira, 26

  • Abertura

Quinta-feira, 27

Manhã (8h às 12 horas)

  • Construção e Prática do Pife, com Ferreira Júnior
  • Onde: Praça 5º Andar
  • Interpretação da Canção no Teatro Musical, com Clara Bezerra
  • Onde: Laboratório de Coral
  • Ilustração Para Livros Infantis, com Maximiano Arruda
  • Onde: Lartec
  • Aquarela Cafeinada, com Juliana Hickmann
  • Onde: Sala 408
  • Economia Criativa: Projetos Culturais Através de Fomento, com Rubens Tadeu e Elder Pereira
  • Onde: Lab. de Projetos
  • Butô: uma dança pessoal, com Tomaz
  • Onde: Cena 05
  • Criação de Ex-libris, com Nayana Camurça
  • Onde: Lab. de Tridimensionalidade

Tarde

  • 15h30: Ares de Nós
  • Onde: Pátio Central
  • 16 horas: Sons Transversais
  • Onde: Auditório Nilo Peçanha
  • 17 horas: Grupo Chorando no Campus 
  • Onde: Auditório Nilo Peçanha
  • 18 horas: Banda Musif 
  • Onde: Pátio Central
  • 19h30: Espetáculo com Grupo Miraira 
  • Onde: Espaço Miraira 

Sexta-feira, 28

Manhã (8h às 12 horas)

  • Ações Pedagógicas para preservação do Patrimônio Cultural, com Lenice de Sousa
  • Onde: Laboratório Sons Transversais
  • Ilustração Experimental, com Daniele Costa
  • Criação de Personagens, com Maximiano Arruda
  • Onde: Lartec
  • Cianotipia, com Wendel Medeiros
  • Onde: Lab. de Fotografia
  • Práticas Pedagógicas no Ensino do Violão, com Eddy Lincoln
  • Onde: Laboratório de Violão
  • Música Vocal Coletiva em Movimento, com Davi Silvino
  • Onde: Laboratório de Coral
  • GravaTuArte: Experimentações em álbum fotográfico e Isogravura, com Luana da Silva e Cleide de Moura
  • Onde: Lab. de Tridimensionalidade
  • Oficina de Interpretação com Gepi Grupo, com Gabriele Cecília e Thiago Arrais
  • Onde: Cena 04 - Casa de Artes
  • Corpo Muganga: procedimentos de criação para um corpo brincador, com Circe Macena
  • Onde: Espaço Miraira

Tarde

  • 14 horas: Apresentação da Leitura Encenada de "Os Soldados"
  • Onde: Auditório Nilo Peçanha
  • 15h30: Lado B do Ceará
  • Onde: Pátio Central
  • 16 horas: O Canto do Olhar - Visão Sonora
  • Onde: Auditório Nilo Peçanha
  • 17 horas: O Tempo e a Fúria
  • Onde: Espaço Miraira
  • 18 horas: Apresentação de Eddy Linconl
  • Onde: Pátio Teatro
  • 19h30: Espetáculo com Helena Sarmento (Portugal)
  • Onde: Espaço Miraira

Sábado, 29

  • Encerramento no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

1º Festival DeArtes do IFCE - Campus Fortaleza

  • Quando: de 26 a 29 de novembro
  • Onde: IFCE - Campus Fortaleza (avenida Treze de Maio, 2081 - Benfica)
  • Gratuito
  • Mais informações: no Instagram @DEARTESIFCE

