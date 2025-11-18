IFCE lança 1º Festival DeArtes com programação gratuita

IFCE lança 1º Festival DeArtes com programação gratuitaFestival do Instituto Federal do Ceará (IFCE) reúne música, teatro, artes visuais e dança em quatro dias de atividades abertas ao público no campus Fortaleza
O Campus Fortaleza do Instituto Federal do Ceará (IFCE) promove, de 26 a 29 de novembro, o 1º Festival DeArtes, evento gratuito que reunirá oficinas, apresentações, espetáculos e mostras artísticas abertas ao público.
A programação ocupa diferentes espaços da instituição e busca aproximar a comunidade da produção criativa desenvolvida nos cursos de Música, Teatro, Artes Visuais e Dança.
A abertura acontece na quarta-feira, 26, com a mesa-redonda “Raízes e asas: o que colhemos da Arte no IFCE que nos impulsionou a voar”, que reúne ex-alunos para discutir o impacto da formação artística na trajetória profissional.
Nos quatro dias de festival, as manhãs serão dedicadas às oficinas gratuitas, que ocorrem das 8 horas às 12 horas, mediante inscrição prévia.
São mais de 15 opções de atividades, incluindo “Construção e Prática do Pife”, “Aquarela Cafeinada”, “Cianotipia”, “Butô: uma dança pessoal” e “Economia Criativa: Projetos Culturais”.
A partir das 14 horas, o público poderá acompanhar apresentações musicais e cênicas. Entre os destaques estão o grupo “Sons Transversais”, a “Banda Musif” e a leitura encenada de “Os Soldados”, que ocupam diferentes áreas do campus ao longo da tarde.
As atividades noturnas concentram os espetáculos especiais. Na quinta-feira, 27, sobe ao palco o "Grupo Miraira", conhecido por suas pesquisas em cultura popular.
Já na sexta-feira, 28, o festival recebe a cantora portuguesa Helena Sarmento, convidada internacional da programação. O acesso aos espetáculos também é gratuito, mas exige inscrição para garantir vaga.
Durante todo o evento, o público poderá visitar exposições de gravura, cianotipia e outras técnicas artísticas, montadas em diferentes espaços do campus.
O Festival DeArtes marca a estreia de uma iniciativa que pretende integrar linguagens e dar visibilidade à produção artística realizada dentro do IFCE.
Todas as atividades são abertas à comunidade interna e externa, reforçando o compromisso da instituição com a formação cultural e o incentivo à criação. As inscrições para oficinas e espetáculos já estão disponíveis no site do IFCE.
Confira a programação do 1º Festival DeArtes do IFCE
Quarta-feira, 26
- Abertura
Quinta-feira, 27
Manhã (8h às 12 horas)
- Construção e Prática do Pife, com Ferreira Júnior
- Onde: Praça 5º Andar
- Interpretação da Canção no Teatro Musical, com Clara Bezerra
- Onde: Laboratório de Coral
- Ilustração Para Livros Infantis, com Maximiano Arruda
- Onde: Lartec
- Aquarela Cafeinada, com Juliana Hickmann
- Onde: Sala 408
- Economia Criativa: Projetos Culturais Através de Fomento, com Rubens Tadeu e Elder Pereira
- Onde: Lab. de Projetos
- Butô: uma dança pessoal, com Tomaz
- Onde: Cena 05
- Criação de Ex-libris, com Nayana Camurça
- Onde: Lab. de Tridimensionalidade
Tarde
- 15h30: Ares de Nós
- Onde: Pátio Central
- 16 horas: Sons Transversais
- Onde: Auditório Nilo Peçanha
- 17 horas: Grupo Chorando no Campus
- Onde: Auditório Nilo Peçanha
- 18 horas: Banda Musif
- Onde: Pátio Central
- 19h30: Espetáculo com Grupo Miraira
- Onde: Espaço Miraira
Sexta-feira, 28
Manhã (8h às 12 horas)
- Ações Pedagógicas para preservação do Patrimônio Cultural, com Lenice de Sousa
- Onde: Laboratório Sons Transversais
- Ilustração Experimental, com Daniele Costa
- Criação de Personagens, com Maximiano Arruda
- Onde: Lartec
- Cianotipia, com Wendel Medeiros
- Onde: Lab. de Fotografia
- Práticas Pedagógicas no Ensino do Violão, com Eddy Lincoln
- Onde: Laboratório de Violão
- Música Vocal Coletiva em Movimento, com Davi Silvino
- Onde: Laboratório de Coral
- GravaTuArte: Experimentações em álbum fotográfico e Isogravura, com Luana da Silva e Cleide de Moura
- Onde: Lab. de Tridimensionalidade
- Oficina de Interpretação com Gepi Grupo, com Gabriele Cecília e Thiago Arrais
- Onde: Cena 04 - Casa de Artes
- Corpo Muganga: procedimentos de criação para um corpo brincador, com Circe Macena
- Onde: Espaço Miraira
Tarde
- 14 horas: Apresentação da Leitura Encenada de "Os Soldados"
- Onde: Auditório Nilo Peçanha
- 15h30: Lado B do Ceará
- Onde: Pátio Central
- 16 horas: O Canto do Olhar - Visão Sonora
- Onde: Auditório Nilo Peçanha
- 17 horas: O Tempo e a Fúria
- Onde: Espaço Miraira
- 18 horas: Apresentação de Eddy Linconl
- Onde: Pátio Teatro
- 19h30: Espetáculo com Helena Sarmento (Portugal)
- Onde: Espaço Miraira
Sábado, 29
- Encerramento no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
1º Festival DeArtes do IFCE - Campus Fortaleza
- Quando: de 26 a 29 de novembro
- Onde: IFCE - Campus Fortaleza (avenida Treze de Maio, 2081 - Benfica)
- Gratuito
- Mais informações: no Instagram @DEARTESIFCE