IFCE lança 1º Festival DeArtes com programação gratuita

Grupo Miraíra participa da programação cultural do 1º Festival DeArtes do IFCE / Crédito: Luiz Alves/Divulgação

O Campus Fortaleza do Instituto Federal do Ceará (IFCE) promove, de 26 a 29 de novembro, o 1º Festival DeArtes, evento gratuito que reunirá oficinas, apresentações, espetáculos e mostras artísticas abertas ao público. A programação ocupa diferentes espaços da instituição e busca aproximar a comunidade da produção criativa desenvolvida nos cursos de Música, Teatro, Artes Visuais e Dança.



A abertura acontece na quarta-feira, 26, com a mesa-redonda "Raízes e asas: o que colhemos da Arte no IFCE que nos impulsionou a voar", que reúne ex-alunos para discutir o impacto da formação artística na trajetória profissional. Nos quatro dias de festival, as manhãs serão dedicadas às oficinas gratuitas, que ocorrem das 8 horas às 12 horas, mediante inscrição prévia.

São mais de 15 opções de atividades, incluindo “Construção e Prática do Pife”, “Aquarela Cafeinada”, “Cianotipia”, “Butô: uma dança pessoal” e “Economia Criativa: Projetos Culturais”.

A partir das 14 horas, o público poderá acompanhar apresentações musicais e cênicas. Entre os destaques estão o grupo “Sons Transversais”, a “Banda Musif” e a leitura encenada de “Os Soldados”, que ocupam diferentes áreas do campus ao longo da tarde. As atividades noturnas concentram os espetáculos especiais. Na quinta-feira, 27, sobe ao palco o "Grupo Miraira", conhecido por suas pesquisas em cultura popular. Já na sexta-feira, 28, o festival recebe a cantora portuguesa Helena Sarmento, convidada internacional da programação. O acesso aos espetáculos também é gratuito, mas exige inscrição para garantir vaga.

Durante todo o evento, o público poderá visitar exposições de gravura, cianotipia e outras técnicas artísticas, montadas em diferentes espaços do campus. O Festival DeArtes marca a estreia de uma iniciativa que pretende integrar linguagens e dar visibilidade à produção artística realizada dentro do IFCE. Todas as atividades são abertas à comunidade interna e externa, reforçando o compromisso da instituição com a formação cultural e o incentivo à criação. As inscrições para oficinas e espetáculos já estão disponíveis no site do IFCE.

