Gandaia Club anuncia retorno a Fortaleza em 2026

Gandaia Club reabre em Fortaleza após pausa desde 2024 / Crédito: Divulgação / Gandaia Club

O Gandaia Club, uma das boates pop mais celebradas pelo público LGBTQIAP+ em Fortaleza, anunciou seu retorno à capital cearense. A novidade foi divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira, 17, e marca a chegada da “Temporada 2” do clube, que funcionará no mesmo endereço onde atualmente está localizado o Fuzuê Club, na Rua José Avelino, 349 — estabelecimento que terá sua última festa no dia 27 de dezembro de 2025, quando encerra definitivamente as atividades.

Leia Também | Kátia Freitas celebra 30 anos do disco 'K' com shows e exposição O anúncio da casa, realizado nas redes sociais, faz referência a uma frase de Steven Spielberg: “Nós só fazemos uma continuação quando temos uma história que vale a pena ser contada”. A publicação confirma que o Gandaia reabre em 2026 e seguirá em operação até 2029, além de antecipar a expansão da marca para novas cidades brasileiras a partir do próximo ano.

Gandaia Club: história de sucesso

Criado pelo produtor Victor Wesley, o Gandaia Club se tornou, ao longo dos anos, uma das casas noturnas de maior sucesso em Fortaleza.