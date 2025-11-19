Gandaia Club anuncia retorno a Fortaleza em 2026

Gandaia Club anuncia retorno a Fortaleza em 2026Gandaia Club, casa famosa por festas como "Fica, Vai Ter Pop!", reabre em 2026 no local do Fuzuê Club, que encerra atividades este ano
O Gandaia Club, uma das boates pop mais celebradas pelo público LGBTQIAP+ em Fortaleza, anunciou seu retorno à capital cearense.
A novidade foi divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira, 17, e marca a chegada da “Temporada 2” do clube, que funcionará no mesmo endereço onde atualmente está localizado o Fuzuê Club, na Rua José Avelino, 349 — estabelecimento que terá sua última festa no dia 27 de dezembro de 2025, quando encerra definitivamente as atividades.
O anúncio da casa, realizado nas redes sociais, faz referência a uma frase de Steven Spielberg: “Nós só fazemos uma continuação quando temos uma história que vale a pena ser contada”.
A publicação confirma que o Gandaia reabre em 2026 e seguirá em operação até 2029, além de antecipar a expansão da marca para novas cidades brasileiras a partir do próximo ano.
Gandaia Club: história de sucesso
Criado pelo produtor Victor Wesley, o Gandaia Club se tornou, ao longo dos anos, uma das casas noturnas de maior sucesso em Fortaleza.
Dedicado à música pop, o espaço se consolidou como ponto de encontro do público LGBTQIAP+ e daqueles que abraçam o gênero, com festas temáticas, noites dedicadas a divas do pop e programação fixa com eventos como “Fica, Vai Ter Pop!”, “Amem”, “Superafim”, “Queens of Pop”, “PopStalgia” e a versão funk “Fica, Vai Ter Funk!”.
Antes de encerrar as atividades em maio de 2024 — para que o produtor se dedicasse a projetos em outras cidades — a casa recebeu nomes de destaque da música pop e eletrônica nacional. Entre eles, a rapper Danny Bond, que se apresentou em 2022, e a cantora Urias, atração em 2023.
O que muda na nova fase
A segunda temporada do Gandaia em Fortaleza promete uma programação ampliada e parcerias com grandes selos de festas pop do País, reforçando a vocação do clube como um dos principais centros de cultura pop e celebração LGBTQIAP+ no Nordeste.
A divulgação completa da nova fase está marcada para o dia 20 de dezembro, durante a edição especial da festa “Fica, Vai Ter Pop!” no próprio Fuzuê Club.
Transição de casas
Com o fechamento do Fuzuê Club em 27 de dezembro próximo, o espaço físico passará oficialmente a receber o Gandaia Club a partir de 2026. A mudança encerra um ciclo e abre outro para a cena pop fortalezense.
