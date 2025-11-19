Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gandaia Club anuncia retorno a Fortaleza em 2026

Gandaia Club, casa famosa por festas como "Fica, Vai Ter Pop!", reabre em 2026 no local do Fuzuê Club, que encerra atividades este ano
Autor Carolina Passos
Tipo Notícia

O Gandaia Club, uma das boates pop mais celebradas pelo público LGBTQIAP+ em Fortaleza, anunciou seu retorno à capital cearense.

A novidade foi divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira, 17, e marca a chegada da “Temporada 2” do clube, que funcionará no mesmo endereço onde atualmente está localizado o Fuzuê Club, na Rua José Avelino, 349 — estabelecimento que terá sua última festa no dia 27 de dezembro de 2025, quando encerra definitivamente as atividades.

O anúncio da casa, realizado nas redes sociais, faz referência a uma frase de Steven Spielberg: “Nós só fazemos uma continuação quando temos uma história que vale a pena ser contada”.

A publicação confirma que o Gandaia reabre em 2026 e seguirá em operação até 2029, além de antecipar a expansão da marca para novas cidades brasileiras a partir do próximo ano.

Gandaia Club: história de sucesso

Criado pelo produtor Victor Wesley, o Gandaia Club se tornou, ao longo dos anos, uma das casas noturnas de maior sucesso em Fortaleza.

Dedicado à música pop, o espaço se consolidou como ponto de encontro do público LGBTQIAP+ e daqueles que abraçam o gênero, com festas temáticas, noites dedicadas a divas do pop e programação fixa com eventos como “Fica, Vai Ter Pop!”, “Amem”, “Superafim”, “Queens of Pop”, “PopStalgia” e a versão funk “Fica, Vai Ter Funk!”.

Antes de encerrar as atividades em maio de 2024 — para que o produtor se dedicasse a projetos em outras cidades — a casa recebeu nomes de destaque da música pop e eletrônica nacional. Entre eles, a rapper Danny Bond, que se apresentou em 2022, e a cantora Urias, atração em 2023.

O que muda na nova fase

A segunda temporada do Gandaia em Fortaleza promete uma programação ampliada e parcerias com grandes selos de festas pop do País, reforçando a vocação do clube como um dos principais centros de cultura pop e celebração LGBTQIAP+ no Nordeste.

A divulgação completa da nova fase está marcada para o dia 20 de dezembro, durante a edição especial da festa “Fica, Vai Ter Pop!” no próprio Fuzuê Club.

Transição de casas

Com o fechamento do Fuzuê Club em 27 de dezembro próximo, o espaço físico passará oficialmente a receber o Gandaia Club a partir de 2026. A mudança encerra um ciclo e abre outro para a cena pop fortalezense.

