Festival Zepelim 2025 anuncia Luísa Sonza e Lagum na programação

Luísa Sonza e Lagum são anunciados como atração do Festival Zepelim 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram (@luisasonza)/Breno Galtier/divulgação

O Festival Zepelim 2025 confirmou duas atrações entre a noite de quinta-feira, 7, e a manhã desta sexta-feira, 8, nas redes sociais. A cantora Luísa Sonza e a banda Lagum retornam a Fortaleza para o evento de música. Marcada para ocorrer no dia 15 de novembro, a nova edição do Zepelim será realizada mais uma vez no Marina Park.

Outros detalhes, como vendas de ingressos e programação completa, ainda não foram divulgados. Festival Zepelim chega à quarta edição em 2025 Realizado pela primeira vez em 2022, o Festival Zepelim ganha destaque nas atrações musicais, mas também funciona como vitrine na moda, nos empreendimentos, na gastronomia e nas artes em suas edições. A programação musical é dividida em dois palcos e já contou com nomes como Ney Matogrosso, Luísa Sonza, Gilberto Gil, Seu Jorge, BaianaSystem e Pabllo Vittar nas edições anteriores.