Festival Zepelim 2025 anuncia Luísa Sonza e Lagum na programação

Festival Zepelim 2025 anuncia Luísa Sonza e Lagum na programaçãoLuísa Sonza e Lagum retornam a Fortaleza para show no Festival Zepelim 2025; evento acontece no dia 15 de novembro no Marina Park
O Festival Zepelim 2025 confirmou duas atrações entre a noite de quinta-feira, 7, e a manhã desta sexta-feira, 8, nas redes sociais. A cantora Luísa Sonza e a banda Lagum retornam a Fortaleza para o evento de música.
Marcada para ocorrer no dia 15 de novembro, a nova edição do Zepelim será realizada mais uma vez no Marina Park.
Esta será a segunda vez que Luísa participa do Festival Zepelim. A intérprete de "Penhasco" esteve na edição de 2022 do evento cearense.
Já a banda Lagum participa pela terceira vez do line-up. O grupo, comandado por Pedro Calais, é responsável por hits como "Deixa" e "Ninguém Me Ensinou".
Outros detalhes, como vendas de ingressos e programação completa, ainda não foram divulgados.
Festival Zepelim chega à quarta edição em 2025
Realizado pela primeira vez em 2022, o Festival Zepelim ganha destaque nas atrações musicais, mas também funciona como vitrine na moda, nos empreendimentos, na gastronomia e nas artes em suas edições.
A programação musical é dividida em dois palcos e já contou com nomes como Ney Matogrosso, Luísa Sonza, Gilberto Gil, Seu Jorge, BaianaSystem e Pabllo Vittar nas edições anteriores.
Confira programação atualizada do Festival Zepelim 2025:
- Luísa Sonza
- Lagum
- Anavitória
- Marina Sena
- Yago Opropio
- Cor dos Olhos
Festival Zepelim 2025
- Quando: sábado, 15 de novembro
- Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Mais informações: @festivalzepelim no Instagram