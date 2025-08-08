Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival Zepelim 2025 anuncia Luísa Sonza e Lagum na programação

Luísa Sonza e Lagum retornam a Fortaleza para show no Festival Zepelim 2025; evento acontece no dia 15 de novembro no Marina Park
Autor Lara Montezuma, Lillian Santos
Tipo Notícia

O Festival Zepelim 2025 confirmou duas atrações entre a noite de quinta-feira, 7, e a manhã desta sexta-feira, 8, nas redes sociais. A cantora Luísa Sonza e a banda Lagum retornam a Fortaleza para o evento de música. 

Marcada para ocorrer no dia 15 de novembro, a nova edição do Zepelim será realizada mais uma vez no Marina Park.

Esta será a segunda vez que Luísa participa do Festival Zepelim. A intérprete de "Penhasco" esteve na edição de 2022 do evento cearense.

Já a banda Lagum participa pela terceira vez do line-up. O grupo, comandado por Pedro Calais, é responsável por hits como "Deixa" e "Ninguém Me Ensinou".

Outros detalhes, como vendas de ingressos e programação completa, ainda não foram divulgados. 

Festival Zepelim chega à quarta edição em 2025

Realizado pela primeira vez em 2022, o Festival Zepelim ganha destaque nas atrações musicais, mas também funciona como vitrine na moda, nos empreendimentos, na gastronomia e nas artes em suas edições.

A programação musical é dividida em dois palcos e já contou com nomes como Ney Matogrosso, Luísa Sonza, Gilberto Gil, Seu Jorge, BaianaSystem e Pabllo Vittar nas edições anteriores.

Confira programação atualizada do Festival Zepelim 2025:

  • Luísa Sonza
  • Lagum
  • Anavitória
  • Marina Sena
  • Yago Opropio
  • Cor dos Olhos

Festival Zepelim 2025

  • Quando: sábado, 15 de novembro
  • Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Mais informações: @festivalzepelim no Instagram

