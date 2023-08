Festa Lá em Cima anuncia nova edição em setembro; veja atrações

A "Festa Lá em Cima" anunciou uma nova edição do evento para setembro, desta vez no jardim do Theatro José de Alencar

O evento Festa Lá Em Cima anunciou uma nova edição para o dia 2 de setembro, no Jardim Burle Marx, do Theatro José de Alencar. A informação foi divulgada no perfil do Instagram da festa e também foram reveladas as atrações.

Marcada para acontecer em um sábado, o evento começa às 16 horas e tem previsão para encerrar apenas à meia noite. Tocarão no dia os DJs cearenses Juliana Gadelha, Thales Aurelio, Tomé Braga, Vicente de Castro e o carioca Leo Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última edição da festa, ocorrida no clube Náutico Atlético Cearense, foi polêmica pelos comentários nas redes sociais reclamando da venda de bebidas da festa e do repertório musical.