Festival Zepelim atrai público pela diversidade de line-up

Com Júlia Mestre, Yago Próprio, Seu Jorge, Pabllo Vittar e mais, Zepelim atrai novo público para curtir a diversidade do festival

O Festival Zepelim seguiu reunindo amantes da música, neste sábado, 24. O evento reuniu diversos gêneros, do Pop ao Forró.

Com Júlia Mestre no MPB, passando pelo trap com Yago Próprio, pop com Seu Jorge e finalizando com forró de Pabllo Vittar. Essa diversidade do line-up, foi o que atraiu um novo público para curtir o festival.

Diversidade no Line-up

Essa diversidade de gêneros musicais foi o que atraiu a estudante de Fármacia Brena Brito. “Vim aproveitar os artistas”, destacou Brena, que veio a primeira vez ao festival. “Queria ter a experiência para avaliar se vale continuar vindo”.