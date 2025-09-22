Anavitória: saiba o que está por trás do novo álbum da cantora

Anavitória lançou o novo álbum Claraboia na última terça-feira, 16 / Crédito: Divulgação / Letícia Rodrigues

O novo álbum de Anavitória, “Claraboia”, lançado na última terça-feira, 16, reacendeu especulações entre fãs da dupla formada por Ana Caetano e Vitória Falcão. Nas redes sociais, internautas levantaram teorias sobre a relação entre as músicas do disco e o antigo relacionamento de Ana com a escritora Letícia Tavares.

De onde surgiram as especulações sobre o novo álbum de Anavitória As primeiras conexões feitas pelos fãs remontam ao filme “Anavitória” (2018), em que Ana Caetano, interpretando a si mesma, aparece com uma namorada chamada Cecília. No mesmo ano, a dupla lançou a música “Cecília”, do álbum O Tempo é Agora, assinada por Ana e marcada por um videoclipe em preto e branco que fala sobre o fim de um relacionamento. Desde então, seguidores associaram a personagem à escritora Letícia Tavares. Conexões com o livro de Letícia Tavares Em agosto deste ano, após o termino do relacionamento, Letícia Tavares lançou o livro “Atravesso meu peito ao teu”. O livro ganhou repercussão nas redes sociais por um dos capítulos fazer referência à Ana Caetano.

As menções à cantora foram rapidamente identificadas pelos fãs. Em um dos textos, Letícia diz: "Queria saber sobre os seus discos, os seus livros, sobre seu cachorrinho lindo, queria deitar na rede que você pendurou na sala de um apartamento paulistano". O trecho foi comparado a uma foto de Ana com as mesmas descrições. Claraboia viraliza nas redes sociais com vídeos de fãs Na última semana, as redes sociais foram bombardeadas de vídeos fazendo comparações entre as obras e explicando as teorias envolvendo o antigo relacionamento das duas.