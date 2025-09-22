Anavitória: saiba o que está por trás do novo álbum da cantora

Claraboia: o que está por trás do novo álbum de Anavitória?Entenda as camadas por trás das músicas de Ana Caetano, da dupla Anavitória, as referências no livro de Letícia e as teorias que viralizaram nas redes
O novo álbum de Anavitória, “Claraboia”, lançado na última terça-feira, 16, reacendeu especulações entre fãs da dupla formada por Ana Caetano e Vitória Falcão.
Nas redes sociais, internautas levantaram teorias sobre a relação entre as músicas do disco e o antigo relacionamento de Ana com a escritora Letícia Tavares.
De onde surgiram as especulações sobre o novo álbum de Anavitória
As primeiras conexões feitas pelos fãs remontam ao filme “Anavitória” (2018), em que Ana Caetano, interpretando a si mesma, aparece com uma namorada chamada Cecília.
No mesmo ano, a dupla lançou a música “Cecília”, do álbum O Tempo é Agora, assinada por Ana e marcada por um videoclipe em preto e branco que fala sobre o fim de um relacionamento.
Desde então, seguidores associaram a personagem à escritora Letícia Tavares.
Conexões com o livro de Letícia Tavares
Em agosto deste ano, após o termino do relacionamento, Letícia Tavares lançou o livro “Atravesso meu peito ao teu”. O livro ganhou repercussão nas redes sociais por um dos capítulos fazer referência à Ana Caetano.
As menções à cantora foram rapidamente identificadas pelos fãs. Em um dos textos, Letícia diz: "Queria saber sobre os seus discos, os seus livros, sobre seu cachorrinho lindo, queria deitar na rede que você pendurou na sala de um apartamento paulistano".
O trecho foi comparado a uma foto de Ana com as mesmas descrições.
Claraboia viraliza nas redes sociais com vídeos de fãs
Na última semana, as redes sociais foram bombardeadas de vídeos fazendo comparações entre as obras e explicando as teorias envolvendo o antigo relacionamento das duas.
A teoria dos fãs é que a faixa “6 anos depois”, de Claraboia, é uma resposta da Ana para o livro escrito por Letícia. A seguir, confira algumas postagens:
SEIS ANOS DEPOIS RECEBO SUA CARTA DE DESPEDIDA. pic.twitter.com/hEPN0s96il— Julinha (@sapatilhandoo) September 16, 2025
Passada mesmo que a ana Caetano respondeu à altura o lançamento do livro de "Cecília" (Letícia) #anavitória #claraboia pic.twitter.com/iZyxPJYtgL— euanaxxs (@euanaxxs_) September 16, 2025