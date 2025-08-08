Com show de FBC, vendas do Festival Zepelim 2025 iniciam domingo

Venda dos ingressos para o Festival Zepelim 2025 tem início neste domingo, 10; público poderá adquirir com valores promocionais / Crédito: Arthur Henrique/Divulgação

O Festival Zepelim 2025 anunciou novos nomes que vão compor a programação do evento, marcado para ocorrer no dia 15 de novembro, no Marina Park, em Fortaleza. Seguindo as novidades divulgadas nesta sexta-feira, 8, que confirmaram o show de Luísa Sonza – retornando após apresentação na edição de 2022 –, o evento de música terá show do rapper mineiro FBC, que fez sua estreia na capital cearense durante o evento de 2023.

Ampliando as atrações locais, Mateus Fazeno Rock também irá participar do Zepelim 2025. Além do músico, o projeto cearense Jah-Van, que celebra as canções do alagoano Djavan, promete emocionar o público. Leia mais | Festival Zepelim 2025 anuncia 1ª atração cearense da programação A venda dos ingressos para o Festival Zepelim 2025 tem início neste domingo, 10, às 12 horas, com valor de meia-entrada a partir de R$ 160. Na data, o público poderá comprar ingressos com valores promocionais e adquirir o Fan Stage, espaço exclusivo e limitado onde o fã vai poder assistir de perto seu artista favorito. Já a venda geral será aberta no dia 14 de agosto, às 12 horas, também no site Ingresse.com. Novas atrações do Festival Zepelim 2025 devem ser divulgadas nos próximos dias.