Com show de FBC, vendas do Festival Zepelim 2025 iniciam domingo

Com show de FBC, vendas do Festival Zepelim 2025 iniciam domingoVenda dos ingressos para o Festival Zepelim 2025 tem início neste domingo, 10; público poderá adquirir com valores promocionais
O Festival Zepelim 2025 anunciou novos nomes que vão compor a programação do evento, marcado para ocorrer no dia 15 de novembro, no Marina Park, em Fortaleza.
Seguindo as novidades divulgadas nesta sexta-feira, 8, que confirmaram o show de Luísa Sonza – retornando após apresentação na edição de 2022 –, o evento de música terá show do rapper mineiro FBC, que fez sua estreia na capital cearense durante o evento de 2023.
Ampliando as atrações locais, Mateus Fazeno Rock também irá participar do Zepelim 2025. Além do músico, o projeto cearense Jah-Van, que celebra as canções do alagoano Djavan, promete emocionar o público.
A venda dos ingressos para o Festival Zepelim 2025 tem início neste domingo, 10, às 12 horas, com valor de meia-entrada a partir de R$ 160. Na data, o público poderá comprar ingressos com valores promocionais e adquirir o Fan Stage, espaço exclusivo e limitado onde o fã vai poder assistir de perto seu artista favorito.
Já a venda geral será aberta no dia 14 de agosto, às 12 horas, também no site Ingresse.com. Novas atrações do Festival Zepelim 2025 devem ser divulgadas nos próximos dias.
Festival Zepelim chega à quarta edição em 2025
Realizado pela primeira vez em 2022, o Festival Zepelim ganha destaque nas atrações musicais, mas também funciona como vitrine na moda, nos empreendimentos, na gastronomia e nas artes em suas edições.
A programação musical é dividida em dois palcos e já contou com nomes como Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Seu Jorge, BaianaSystem e Pabllo Vittar nas edições anteriores.
Confira programação atualizada do Festival Zepelim 2025:
- Luísa Sonza
- Lagum
- Anavitória
- Marina Sena
- FBC
- Yago Opropio
- Mateus Fazeno Rock
- Cor dos Olhos
- Projeto Jah-Van
Festival Zepelim 2025
- Quando: sábado, 15 de novembro
- Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 160 (meia-entrada)
- Vendas: a partir de domingo, 10,às 12 horas, no Ingresse.com
- Instagram: @festivalzepelim