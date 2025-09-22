Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival Zepelim tem show especial de Céu, Luedji Luna e Assucena

Céu, Luedji Luna e Assucena se reúnem no Projeto Jah-Van e cantam músicas de Djavan em versão reggae
Autor Lillian Santos
Tipo Notícia

Marcado para ocorrer no dia 15 de novembro, a edição de 2025 do Festival Zepelim está com novidades para o público que irá acompanhar o evento no Marina Park, no bairro Moura Brasil.

Leia entrevista | Após singles, Vanguart promete novo álbum mais cru e instintivo

Com shows de Anavitória, Luísa Sonza, Marina Sena e outros artistas e bandas, o festival de música e arte terá uma apresentação de reggae em homenagem à vida e obra do músico alagoano Djavan.

Estreando em Fortaleza, o Projeto Jah-Van reúne as cantoras Céu, Luedji Luna e Assucena e faz a segunda apresentação da iniciativa lançada como o álbum “Jah-Van - Djavan Goes Jamaica”, em 2018.

Na ocasião, o Jah-Van inaugura a presença do reggae no evento, ampliando o leque de gêneros musicais do festival cearense. O momento contará, além das três cantoras, com uma banda formada por dez músicos que promete animar o público.

Confira as atrações do Festival Zepelim 2025:

  • Projeto Jah-Van com Céu, Luedji Luna e Assucena
  • Luísa Sonza
  • Lagum
  • Anavitória
  • Marina Sena
  • FBC
  • Yago Opropio
  • Mateus Fazeno Rock
  • Cor dos Olhos

Festival Zepelim 2025

  • Quando: sábado, 15 de novembro, a partir das 14 horas
  • Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 190 (meia-entrada)
  • Vendas: no site Ingresse.com
  • Instagram: @festivalzepelim

