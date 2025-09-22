Festival Zepelim tem show especial de Céu, Luedji Luna e Assucena

Festival Zepelim tem show especial de Céu, Luedji Luna e AssucenaCéu, Luedji Luna e Assucena se reúnem no Projeto Jah-Van e cantam músicas de Djavan em versão reggae
Marcado para ocorrer no dia 15 de novembro, a edição de 2025 do Festival Zepelim está com novidades para o público que irá acompanhar o evento no Marina Park, no bairro Moura Brasil.
Com shows de Anavitória, Luísa Sonza, Marina Sena e outros artistas e bandas, o festival de música e arte terá uma apresentação de reggae em homenagem à vida e obra do músico alagoano Djavan.
Estreando em Fortaleza, o Projeto Jah-Van reúne as cantoras Céu, Luedji Luna e Assucena e faz a segunda apresentação da iniciativa lançada como o álbum “Jah-Van - Djavan Goes Jamaica”, em 2018.
Na ocasião, o Jah-Van inaugura a presença do reggae no evento, ampliando o leque de gêneros musicais do festival cearense. O momento contará, além das três cantoras, com uma banda formada por dez músicos que promete animar o público.
Confira as atrações do Festival Zepelim 2025:
- Projeto Jah-Van com Céu, Luedji Luna e Assucena
- Luísa Sonza
- Lagum
- Anavitória
- Marina Sena
- FBC
- Yago Opropio
- Mateus Fazeno Rock
- Cor dos Olhos
Festival Zepelim 2025
- Quando: sábado, 15 de novembro, a partir das 14 horas
- Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 190 (meia-entrada)
- Vendas: no site Ingresse.com
- Instagram: @festivalzepelim