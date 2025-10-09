Giuliano Eriston, vencedor do The Voice, faz shows gratuitos no Ceará

Com shows também no Crato, apresentação de Giuliano Eriston em Fortaleza acontece neste domingo, 12, no Parque Rio Branco / Crédito: Victor Polack/Divulgação

O cantor cearense, Giuliano Eriston, faz show gratuito neste domingo, 12, no Parque Rio Branco, como parte do projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente”. A iniciativa cultural, cujo intuito é reunir nomes da música cearense em espaços públicos que contemplam o verde da Cidade, busca contribuir para a revitalização e o fortalecimento da identidade cultural local.

Com início às 15 horas, Giuliano apresenta um apanhado de composições autorais do seu primeiro álbum, “Universo em Si”, e interpretações de músicas do capixaba Sérgio Sampaio, homenageado em seu último EP. Giuliano Eriston no Cariri No sábado, 11, o vencedor da 10ª edição do The Voice Brasil, também se apresenta no Bosque do Parque de Exposição do Crato, no Cariri, em evento aberto ao público. A ocasião, que contará também com shows do cantor e compositor Isaac Cândido, marca a expansão do projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente” para as demais regiões do Estado. Relembre a trajetória de Giuliano Eriston Natural de Bela Cruz, interior do Ceará, e criado em um ambiente cercado por arte, Giuliano Eriston, 28, começou cedo sua trajetória musical.