Giuliano Eriston, vencedor do The Voice, faz shows gratuitos no Ceará

Giuliano Eriston, vencedor do The Voice, faz shows gratuitos no CearáCom shows também no Crato, a apresentação de Giuliano Eriston em Fortaleza acontece neste domingo, 12, no Parque Rio Branco
O cantor cearense, Giuliano Eriston, faz show gratuito neste domingo, 12, no Parque Rio Branco, como parte do projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente”.
A iniciativa cultural, cujo intuito é reunir nomes da música cearense em espaços públicos que contemplam o verde da Cidade, busca contribuir para a revitalização e o fortalecimento da identidade cultural local.
Com início às 15 horas, Giuliano apresenta um apanhado de composições autorais do seu primeiro álbum, “Universo em Si”, e interpretações de músicas do capixaba Sérgio Sampaio, homenageado em seu último EP.
Giuliano Eriston no Cariri
No sábado, 11, o vencedor da 10ª edição do The Voice Brasil, também se apresenta no Bosque do Parque de Exposição do Crato, no Cariri, em evento aberto ao público.
A ocasião, que contará também com shows do cantor e compositor Isaac Cândido, marca a expansão do projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente” para as demais regiões do Estado.
Relembre a trajetória de Giuliano Eriston
Natural de Bela Cruz, interior do Ceará, e criado em um ambiente cercado por arte, Giuliano Eriston, 28, começou cedo sua trajetória musical.
Aos 13 anos, fez seu primeiro show solo no Festival Choro Jazz, em Jericoacoara, o que lhe rendeu suas primeiras aparições em rede nacional ainda na adolescência. Aos 24 anos, venceu a 10ª edição do The Voice Brasil, interpretando, na final, a música “Luz do Sol”, de Caetano Veloso.
Produzido por Kassin, seu disco “Universo em Si” foi lançado em 2022 e traz parcerias com Ronaldo Bastos, Dirceu Leite e participações de Mariana Aydar e Pretinho da Serrinha.
Projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente: Giuliano Eriston
- Quando: domingo, 12, às 15 horas
- Onde: Parque Rio Branco (Av. Pontes Vieira, S/N, São João do Tauape)
- Gratuito
- Mais informações: @tameiomusicalesseambiente