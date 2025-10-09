Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Giuliano Eriston, vencedor do The Voice, faz shows gratuitos no Ceará

Com shows também no Crato, a apresentação de Giuliano Eriston em Fortaleza acontece neste domingo, 12, no Parque Rio Branco
O cantor cearense, Giuliano Eriston, faz show gratuito neste domingo, 12, no Parque Rio Branco, como parte do projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente”.

A iniciativa cultural, cujo intuito é reunir nomes da música cearense em espaços públicos que contemplam o verde da Cidade, busca contribuir para a revitalização e o fortalecimento da identidade cultural local.

Com início às 15 horas, Giuliano apresenta um apanhado de composições autorais do seu primeiro álbum, “Universo em Si”, e interpretações de músicas do capixaba Sérgio Sampaio, homenageado em seu último EP.

Giuliano Eriston no Cariri

No sábado, 11, o vencedor da 10ª edição do The Voice Brasil, também se apresenta no Bosque do Parque de Exposição do Crato, no Cariri, em evento aberto ao público.

A ocasião, que contará também com shows do cantor e compositor Isaac Cândido, marca a expansão do projeto “Tá Meio Musical Esse Ambiente” para as demais regiões do Estado.

Relembre a trajetória de Giuliano Eriston

Natural de Bela Cruz, interior do Ceará, e criado em um ambiente cercado por arte, Giuliano Eriston, 28, começou cedo sua trajetória musical.

Aos 13 anos, fez seu primeiro show solo no Festival Choro Jazz, em Jericoacoara, o que lhe rendeu suas primeiras aparições em rede nacional ainda na adolescência. Aos 24 anos, venceu a 10ª edição do The Voice Brasil, interpretando, na final, a música “Luz do Sol”, de Caetano Veloso.

Produzido por Kassin, seu disco “Universo em Si” foi lançado em 2022 e traz parcerias com Ronaldo Bastos, Dirceu Leite e participações de Mariana Aydar e Pretinho da Serrinha.

 

Projeto Tá Meio Musical Esse Ambiente: Giuliano Eriston

  • Quando: domingo, 12, às 15 horas
  • Onde: Parque Rio Branco (Av. Pontes Vieira, S/N, São João do Tauape)
  • Gratuito
  • Mais informações: @tameiomusicalesseambiente

