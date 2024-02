Mariana Aydar faz show gratuito de forró em Fortaleza em festival

A cantora e compositora paulistana Mariana Aydar se apresenta em Fortaleza em 25 de fevereiro. O show acontece no Mercado AlimentaCE, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, e integra as ações da segunda edição do Festival de Gastronomia Cearense. O evento é gratuito e aberto ao público.

No espaço, Mariana Aydar sobe ao palco a partir das 16 horas e leva ao público presente o show “Forró da Mari”. No repertório, a artista foca no forró e interpreta músicas nordestinas. A cantora venceu o Grammy Latino 2020 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o disco “Veia Nordestina”.