Giuliano Eriston, vencedor do The Voice, estreia com disco "Universo em Si"

O artista, que é do interior do Ceará, conta para o Vida&Arte sobre as emoções de lançar seu primeiro disco e sobre as expectativas de shows

Nesta sexta-feira, 28, o vencedor do The Voice Brasil 2021, Giuliano Eriston conversou com o Vida&Arte sobre sua trajetória na música e as principais mudanças na sua vida após a participação no programa. O artista, nascido em Bela Cruz, no interior do Ceará, acaba de lançar seu disco de estreia, intitulado “Universo em Si”.

O álbum traz as colaborações de Mariana Aydar, Pretinho da Serrinha, Carlos Malta e Kassin. O disco é uma coleção de 14 músicas autorais do cantor que passeiam por suas inspirações em ritmos brasileiros como MPB, forró, xote, chacarera e outros.

Ao lado de Mariana, Giuliano apresenta seu novo single autoral, “Devagar, meu bem”, ressaltando o estilo da cantora, de suas interpretações únicas e arranjos inovadores. A canção é um xote, ritmo nordestino que reflete uma atmosfera tranquila e uma letra que convida o ouvinte a se conectar com a necessidade de se desapegar do controle, sentir o presente e levar a vida mais lentamente.

Ouça a faixa "Devagar, Meu Bem"

“A ideia do disco é mostrar a minha trajetória até aqui como compositor, cantor, violonista e arranjador. Nele, toco e canto músicas que estavam guardadas há bastante tempo, só esperando uma boa oportunidade para serem expostas ao mundo. A composição mais antiga do disco, ‘Conversa Calada’, foi composta há cerca de nove anos quando eu tinha 16 e não poderia haver uma oportunidade melhor do que através de uma das maiores companhias de música do mundo, a Universal Music. A sonoridade do disco foi pensada de maneira a não ofuscar a relação simbiótica que existe na minha maneira de tocar o violão e cantar ao mesmo tempo, pertencente de uma força própria, como foi apontada tanto pelo produtor musical do disco quanto pelo A&R da Universal, Victor Kelly”, disse o cantor.



Giuliano se consagrou campeão pelo time de Michel Teló, alcançando a aprovação de 33, 98% dos votos. Em todas as suas apresentações no programa, o cantor optou por um repertório brasileiro, uma escolha pautada na sua experiência pessoal e em um desejo de mostrar a riqueza da música nacional.



Atualmente, Giuliano mora no Rio de Janeiro e acredita que a cidade o inspirará a compor de formas diferentes e inovadoras. “O novo Giuliano tá experienciando o Rio e um novo momento da carreira. Estou muito aberto a novas possibilidades. Os próximos trabalhos devem vir com bastante novidades em termos do que tipo de música quero agregar na minha arte. Pretendo passear por novos caminhos nos futuros trabalhos”, afirmou em Live.

Assista à entrevista completa



