Com Jeneci e Giuliano Eriston, confira shows no Cineteatro São Luiz

O Cineteatro São Luiz recebe seis apresentações musicais até meados de abril. Na programação, há Carlos Filho e Giuliano Eriston, que fazem show neste domingo, 27 de março.

Na data, o cantor pernambucano Carlos Filho retorna ao Ceará com sua turnê “Que Voz É Essa”. Entre canções e poesia, ele performará ao lado do cearense Giuliano Eriston, que venceu o The Voice Brasil.

Os dois participaram do programa da TV Globo e firmam sua parceria com músicas que unem suas respectivas trajetórias. Eles também apresentarão parte de seu repertório autoral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra atração do equipamento cultural será Alessandra Leão, que sobe ao palco no dia 2 de abril para apresentar seu trabalho "Acesa". A cantora, compositora e percussionista foi indicada ao Grammy Latino em 2019 na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” por causa de seu disco “Macumbas e Catimbós”.

Um artista que também estará no Cineteatro São Luiz será Marcelo Jeneci. No dia 10 de abril, ele fará o show “Guaia”, referente ao seu mais recente trabalho musical. Na data, Marcelo Jeneci estará acompanhado de Rafa Cunha, na bateria e nos samplers, e Juba Carvalho, na percussão.

“Guaia” foi indicado à categoria de “Melhor Álbum Pop de Língua Portuguesa” no Grammy Latino. O disco conta com as faixas “Aí Sim”, “Oxente”, “O Seu Amor Sou Eu” e “Vem Vem”.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Duo eletrônico NoPorn faz show em Fortaleza em abril

Cearense faz campanha para livro de contos sobre vida vigiada por câmeras

Urias apresenta show intimista em julho em Fortaleza

Música no Cineteatro São Luiz

25/03

- Kastrup e convidadas

27/03

- Carlos Filho e Giuliano Eriston

02/04

- Alessandra Leão

03/03

- Khrystal e Duo Groove

06/04

- Marcus Caffé

10/04

- Marcelo Jeneci

Shows no Cineteatro São Luiz

Quando: de 25 de março até 10 de abril

Mais informações: no site do Cineteatro São Luiz



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags