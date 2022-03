Ato pela Terra: Giuliano Eriston, Caetano Veloso e Emicida participam de ação

Dezenas de artistas se reúnem em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, nesta quarta-feira, 9 de março, com o objetivo de defender o meio ambiente. O “Ato Pela Terra”, liderado por Caetano Veloso, tem o objetivo de protestar contra uma série de projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado.

Essas novas legislações podem flexibilizar o licenciamento ambiental, liberar novos agrotóxicos, facilitar a exploração mineral e a agropecuária em terras indígenas, entre outros. Os projetos são: PL 2.150, PL 490, PL 191, PL 2.633, PL 510 e PL 6.299.

“O Pacote da Destruição é uma ameaça à vida. É uma emergência política, prática, pragmática. Temos de nos posicionar claramente contra ele”, afirmou o artista, que convidou as pessoas para a manifestação a partir das 15 horas.

Na data, além de Caetano Veloso, o cearense e vencedor do The Voice, Giuliano Eriston, estará presente. “É uma causa mais que urgente lutar pela preservação do meio ambiente e das populações originárias e quilombolas. Para além de uma causa nacional, é uma causa mundial o refreamento dos impactos no meio ambiente”, disse Giuliano em texto divulgado para a imprensa.

“Participar do Ato pela Terra é uma oportunidade de me posicionar diante do desmonte orquestrado pelo atual governo na questão do meio ambiente”, explicou o cearense.

Outros nomes populares também marcarão presença na data, como Seu Jorge, Daniela Mercury, Criolo, Emicida, Bela Gil, Malu Mader, Lázaro Ramos, Maria Gadú, Baco Exu do Blues, Nando Reis, Rafa Kalimann, Letícia Sabatella, Bruno Gagliasso, Natiruts, Nathalia Dill e Alessandra Negrini.

Em suas redes sociais, Caetano Veloso refletiu: “Minhas expectativas otimistas sobre o Brasil não são tanto a esperança. São mais a responsabilidade. Se não buscarmos dentro de nós o que temos de energia histórica para fazer, pelo que somos, algo bom ao mundo, perdemos a exigência de agir e pensar de modo consequente”.



