Caetano Veloso quer parte da herança de Olavo de Carvalho

Caetano Veloso aciona Justiça para receber parte da herança de Olavo de CarvalhoA defesa do cantor exige que uma indenização milionária por danos morais seja incluída na partilha da herança deixada pelo escritor
O cantor Caetano Veloso solicitou, na Justiça, que a indenização de R$ 4,035 milhões por ofensas públicas feitas por Olavo de Carvalho, fosse incluída na divisão da herança deixada pelo escritor. Em 2017, Olavo foi condenado a pagar multa diária de R$ 10 mil após acusar Caetano de pedofilia nas redes sociais.
Os advogados do cantor pediram à Justiça de São Paulo que o caso de Caetano entre nas discussões de divisão da herança deixada por Olavo, que faleceu em 2022. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.
Em 2017, o escritor acusou Caetano de pedofilia, por namorar a ex-atriz Paula Lavigne quando ela tinha 13 anos e ele 40, os dois estão casados desde 1986. Na época, a Justiça determinou que Olavo apagasse as publicações e pagasse uma indenização, porém o escritor nunca cumpriu a ordem.
Em 2024, dois anos após a morte de Olavo de Carvalho, a 50° Vara Cível do Rio de Janeiro aprovou uma determinação judicial que exigia parte dos valores obtidos com a venda dos livros do escritor pela Editora Record. Entretanto, as publicações somavam apenas R$ 8 mil, valor abaixo do necessário.
Ao longo dos oito anos de discussão judicial, Olavo de Carvalho declarou não ter recursos suficientes para bancar despesas próprias. Em 2019, o escritor lançou uma campanha em seu Facebook em que alegou “cobrança monstruosa de despesas médicas e impostos”. Na época, aliados do governo Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro e o cantor Lobão, compartilharam a campanha e prestaram apoio ao escritor.
Considerado conselheiro do governo Bolsonaro, em parte da gestão, Olavo também já recebeu apoio financeiro de internet por meio de “vaquinhas” anos antes de sua morte.
Acusações
Caetano já recorreu à Justiça outras vezes pela mesma acusação feita por Olavo de Carvalho. A mais recente aconteceu em fevereiro deste ano, quando ganhou o processo contra um homem que relacionou seu nome à pedofilia nas redes sociais. O homem foi condenado a pagar R$ 10 mil por danos morais ao artista.
A defesa do cantor afirmou que a difamação publicada pelo homem seria prejudicial ao alcance do cantor: “As ofensas atingem não apenas a sua pessoa, mas também a integridade de sua carreira artística e contribuição à cultura brasileira”.
As acusações se direcionam ao relacionamento de quase 40 anos entre Caetano e a ex-atriz e produtora cinematográfica Paula Lavigne.