Caetano Veloso quer parte da herança de Olavo de Carvalho / Crédito: FERNANDA BARROS

O cantor Caetano Veloso solicitou, na Justiça, que a indenização de R$ 4,035 milhões por ofensas públicas feitas por Olavo de Carvalho, fosse incluída na divisão da herança deixada pelo escritor. Em 2017, Olavo foi condenado a pagar multa diária de R$ 10 mil após acusar Caetano de pedofilia nas redes sociais. Os advogados do cantor pediram à Justiça de São Paulo que o caso de Caetano entre nas discussões de divisão da herança deixada por Olavo, que faleceu em 2022. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Em 2017, o escritor acusou Caetano de pedofilia, por namorar a ex-atriz Paula Lavigne quando ela tinha 13 anos e ele 40, os dois estão casados desde 1986. Na época, a Justiça determinou que Olavo apagasse as publicações e pagasse uma indenização, porém o escritor nunca cumpriu a ordem. Em 2024, dois anos após a morte de Olavo de Carvalho, a 50° Vara Cível do Rio de Janeiro aprovou uma determinação judicial que exigia parte dos valores obtidos com a venda dos livros do escritor pela Editora Record. Entretanto, as publicações somavam apenas R$ 8 mil, valor abaixo do necessário. Ao longo dos oito anos de discussão judicial, Olavo de Carvalho declarou não ter recursos suficientes para bancar despesas próprias. Em 2019, o escritor lançou uma campanha em seu Facebook em que alegou “cobrança monstruosa de despesas médicas e impostos”. Na época, aliados do governo Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro e o cantor Lobão, compartilharam a campanha e prestaram apoio ao escritor. Considerado conselheiro do governo Bolsonaro, em parte da gestão, Olavo também já recebeu apoio financeiro de internet por meio de “vaquinhas” anos antes de sua morte.