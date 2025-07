Exposição gratuita de Sebastião Salgado é exibida em Fortaleza

Exposição "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1944-2025), é exibida gratuitamente na Caixa Cultural Fortaleza

A Caixa Cultural Fortaleza recebe a partir do sábado, 9 de agosto, a exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1944-2025). Ao todo, são exibidas 54 imagens do maior garimpo a céu aberto do mundo , Serra Pelada, registradas na década de 1980.

Na exposição, o público pode conferir a dura realidade enfrentada por milhares de homens que foram submetidos a condições extremas de trabalho e sobrevivência ao serem movidos pela “febre do ouro”. No auge do garimpo, cerca de 50 mil pessoas ocuparam o local.

Exposição sobre Serra Pelada: imersão no garimpo

“Gold - Mina de Ouro Serra Pelada” tem curadoria e design de Lélia Wanick Salgado, esposa do premiado fotógrafo mineiro. As fotos selecionados acompanham a imersão de Sebastião Salgado no garimpo durante um mês.

