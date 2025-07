Filmes sul-coreanos são exibidos em sessões gratuitas no São Luiz

Com exibição gratuita, nove filmes da Coreia do Sul entram em cartaz em Fortaleza durante programação da 3ª edição do Festival de Cinema Coreano (Koff)

A capital cearense recebe, pela primeira vez, o Festival de Cinema Coreano (Koff) , evento que celebra a diversidade da produção de cinema na Coreia do Sul com obras asiáticas de destaque.

Com exibições de nove filmes e promoção de debates acerca da produção e do mercado audiovisual na Coreia do Sul, a mostra gratuita será realizada no Cineteatro São Luiz.

Em Fortaleza, o Festival de Cinema Coreano apresenta os filmes “Dream Palace” (2022), “Secret: Untold Melody” (2023), “The Child” (2023), “Harbin” (2024), “Boy in the Pool” (2024), “Sister Yujeong” (2024), “The Beetle Project” (2025), “Summer’s Camera” (2025) e “You Are the Apple of My Eye” (2025).

Durante a programação que terá exibições em qualidade 4k, o público também poderá assistir a curtas-metragens de diretores asiáticos.