Antônio Poteiro é homenageado em exposição gratuita na Caixa Cultural

De 13 de agosto a 2 de novembro, a Caixa Cultural Fortaleza recebe a exposição “Antônio Poteiro, A Luz Inaudita do Cerrado”, em celebração à vida e à produção do artista plástico Antônio Poteiro. Com entrada gratuita, a mostra marca o centenário de nascimento do ceramista luso-brasileiro, que se tornou um dos representantes da arte popular e naïf no Brasil.

Através de 50 obras, a série de pinturas e esculturas cobre a produção do artífice desde os anos 1970, evidenciando o forte vínculo que o artista criou com o estado de Goiás, onde se radicou. Com visita guiada do curador Marcus de Lontra Costa, a abertura da exposição acontece na terça-feira, 12, às 19 horas. No que tange à programação durante o período em cartaz, participarão duas gerações do homenageado: o filho, o artista goiano Américo Poteiro, que conduzirá uma oficina no dia 14, e o neto, Antônio Neto, diretor do Instituto Antônio Poteiro, que concedeu as obras para a mostra. Com inscrições gratuitas, mais informações sobre a atividade formativa podem ser encontradas no site da Caixa Cultural.

Relembre a carreira do artista luso-brasileiro Antônio Poteiro Nascido como Antônio Batista de Sousa em Santa Cristina da Pousa, em Portugal, Poteiro veio para o Brasil ainda criança, vivendo entre São Paulo e Minas Gerais. Na vida adulta, fixou-se definitivamente em Goiânia (GO), onde viveu até seu falecimento, em 8 de junho de 2010. A passagem por diferentes regiões do país lhe permitiu tecer uma visão diversa do Brasil, representando, em suas obras, temas regionais e religiosos, como festas populares (como Cavalhada de Pirenópolis, Festa do Divino), histórias bíblicas (Adão e Eva, Três Reis) e cenas do cotidiano rural.