Sebastião Salgado plantou mais de 2 milhões de árvores; lembre história

Ao lado da esposa, a arquiteta Lélia Wanick Salgado, ele plantou mais de 2 milhões de árvores em Minas Gerais, recuperando a vegetação da Mata Atlântica em uma área destruída pela ação humana.

O projeto, que se estendeu por mais de duas décadas, tornou-se um símbolo de resiliência ambiental e é parte fundamental do legado deixado pelo artista, que morreu aos 81 anos, nesta sexta-feira, 23 de maio.

Sebastião Salgado: da devastação ao sonho verde



A iniciativa nasceu do reencontro de Salgado com suas raízes. Após anos documentando tragédias humanitárias em países como Ruanda e Serra Leoa, o fotógrafo retornou em 1994 à fazenda da família, localizada no município de Aimorés, no leste de Minas Gerais.

Ao chegar, deparou-se com um cenário desolador, a antiga propriedade, antes cercada por uma densa vegetação tropical, havia se transformado em terra seca, erodida e praticamente morta. Restava apenas cerca de 0,5% da cobertura florestal original.