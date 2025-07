Streaming de filmes cearenses será lançado com acesso gratuito

A partir do mês de agosto, os cidadãos cearenses vão poder assistir a inúmeros filmes produzidos no Estado de forma gratuita. A novidade chega com o lançamento do Siará+, plataforma de streaming do Ceará, que traz uma variedade de títulos no catálogo virtual.

Primeiro serviço de streaming destinado ao conteúdo do Ceará, o Siará+ irá contar com obras de nomes de destaque no audiovisual local, como Allan Deberton, Armando Praça, Bárbara Cariry, Karim Aïnouz, Leonardo Mouramateus, Margarita Hernández, Pedro Diógenes e outros importantes diretores.