Festival For Rainbow 2025 exibe 61 filmes em sessões gratuitas

Do diretor cearense Edigar Martins, "Estrangeiro" participa da Mostra Cearense no 19º Festival For Rainbow / Crédito: Espaçonaves/Divulgação

Marcado para ocorrer entre os dias 22 e 29 de agosto, o Festival For Rainbow divulgou a lista de filmes selecionados para a 19ª edição, que será realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com exibição gratuita de 61 filmes, o evento deste ano tem produções de diversos países, como Colômbia, França e México; e títulos nacionais, que competem nas Mostras Competitivas Internacional de Curtas e Longas-metragens, além de participarem das mostras Cearense, Duplo Orgulho e Feminino Plural.