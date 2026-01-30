Pause: clima de Carnaval com Baterias Unidos da Cachorra e Baquetas

Pause: clima de Carnaval com Baterias Unidos da Cachorra e BaquetasPara relembrar a história do Pré e do Carnaval em Fortaleza, Pause recebe Fernando Bustamante, mestre de bateria da Unidos da Cachorra, e Matheus Freire, meste da Baqueta Clube de Ritmistas
Assista ao programa da sexta-feira, 30 de janeiro:
Em clima de folia, o programa Pause recebe nesta sexta-feira, 30, dois dedicados profissionais do Carnaval de Fortaleza: Fernando Bustamante, mestre de bateria da Unidos da Cachorra, e Matheus Freire, mestre da Baqueta Clube de Ritmistas.
Para quem passou a acompanhar os blocos de Pré e do Carnaval da Cidade, apenas nos últimos anos, talvez nem lembre de quando a Capital era sinônimo de calmaria antes e durante o feriado momino.
A ideia de um ciclo carnavalesco, envolvendo poder público, iniciativa privada e, principalmente, o interesse da população em geral, veio se consolidando e ganhando corpo ao longo dos anos, não parando de crescer e sempre surpreendendo a cada edição.
É neste universo que o episódio mergulha, trazendo temas como os desafios das agremiações de manter essa tradição viva, os bastidores, como funciona as escolinhas, dicas de samba para diversas ocasiões da vida, dentre outros assuntos.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online
https://mais.opovo.com.br/programas/pause