Pause: clima de Carnaval com Baterias Unidos da Cachorra e Baquetas

Para relembrar a história do Pré e do Carnaval em Fortaleza, Pause recebe Fernando Bustamante, mestre de bateria da Unidos da Cachorra, e Matheus Freire, meste da Baqueta Clube de Ritmistas

Em clima de folia, o programa Pause recebe nesta sexta-feira, 30, dois dedicados profissionais do Carnaval de Fortaleza : Fernando Bustamante, mestre de bateria da Unidos da Cachorra, e Matheus Freire, mestre da Baqueta Clube de Ritmistas.

Para quem passou a acompanhar os blocos de Pré e do Carnaval da Cidade, apenas nos últimos anos, talvez nem lembre de quando a Capital era sinônimo de calmaria antes e durante o feriado momino.

A ideia de um ciclo carnavalesco, envolvendo poder público, iniciativa privada e, principalmente, o interesse da população em geral, veio se consolidando e ganhando corpo ao longo dos anos, não parando de crescer e sempre surpreendendo a cada edição.

É neste universo que o episódio mergulha, trazendo temas como os desafios das agremiações de manter essa tradição viva, os bastidores, como funciona as escolinhas, dicas de samba para diversas ocasiões da vida, dentre outros assuntos.